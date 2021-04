Lomepal décroche le disque de diamant avec "Jeannine"

Pour la première fois dans sa carrière, le rappeur Lomepal décroche une certif' de diamant !

par Team Mouv'

L'album Jeannine de Lomepal est sorti le 7 décembre 2018 . Le succès est immédiat et les premières certifications n'ont pas tardé a pleuvoir . Aujourd'hui on apprend par le média Ventes Rap que Jeannine est officiellement éligible à la certification disque de diamant délivrée par la SNEP, ce qui représente 500 000 équivalents ventes .

Un gros projet

L'album Jeannine détient également le titre de vinyle rap le plus vendu en France en 2020 devant IAM et PNL . Cet album a été porté par des gros morceaux comme par exemple le titre Mômes et son superbe clip qui nous rappelle a quel point les festivals nous manquent . Rien que sur YouTube, il comptabilise plus de 12 millions d'écoutes.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un premier diamant pour Lomepal

C'est le premier disque de diamant de la carrière de Lomepal . Son tout premier album intitulé Flip avait été récompensé par un triple disque de platine en juillet 2020 . Cette même année, Antoine a essayé de vous faire oublier un peu la situation sanitaire catastrophique en nous envoyant le film de son concert à Bercy !