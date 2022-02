Limsa d’Aulnay, une ascension logique

A quelques jours de la sortie de Logique part.3, portrait d’un rappeur qui manie aussi bien l’introspection que le second degré.

par Genono

Alors que le troisième volume de sa série Logique paraîtra dans quelques jours, Limsa d’Aulnay s’impose de plus en plus comme un nom incontournable . Considéré à tort comme un nouveau visage du rap français, il est pourtant présent dans le milieu depuis plus d’une dizaine d’années . S’il est régulièrement cité parmi les rookies, c’est bien parce que de nombreux auditeurs ne l’ont découvert que récemment, sa carrière ayant pris un tournant en 2020 à la sortie du premier EP (Logique part . 1) de ce qui est devenu une trilogie .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Un long parcours dans l’ombre

On peut résumer l’univers de Limsa d’Aulnay en trois temps . Les deux premières caractéristiques sautent rapidement à l’oreille de l’auditeur : d’abord, ses textes sont très personnels ; ensuite, il excelle dans le second degré. Le dernier point à prendre en compte se ressent de manière moins directe, en particulier quand on s’arrête uniquement sur ses titres les plus récents : particulièrement rodé à l’art du freestyle, Limsa est un pur performeur, passé par la 75ème Session ou par les longues sessions chez Grünt .

Si le nom de Limsa commence à apparaître aux côtés de Sopico, Georgio, Hash24 ou PLK à partir de 2012 - 2013, le gamin d’Aulnay gratte des rimes depuis le milieu des années 2000 . Proche du groupe ST4 ( BLH et S . A, les petits frères de Sefyu ) , il voit petit à petit le rap prendre de l’importance dans sa vie . Seulement, à l’époque, les moyens d’enregistrement et de diffusion de la musique ne sont pas aussi accessibles qu’à l’heure actuelle . Les morceaux sont produits avec les moyens du bord, plus proches du bricolage artisanal que du home - studio au rendu professionnel . C’est finalement par le biais de son voisin de palier, le rappeur Li2s, que Limsa va se retrouver dans des conditions de travail adéquates .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Une première transition s’effectue alors dans le parcours artistique de Limsa . On est au début des années 2010, et le passe - temps devient une occupation sérieuse . L’obscur rappeur de la cité des Emmaüs se fait une place parmi les freestyleurs chevronnés qui se confrontent au sein de la 75ème Session . De sessions collectives en featurings, il parfait sa technique, s’exerce sur différents registres, et devient l’un des piliers de cette nouvelle école parisienne . Seulement, Limsa est un garçon qui aime prendre son temps . Il faut attendre 2015 pour le voir publier enfin un premier projet, puis un deuxième . En l’espace de six mois, il publie coup sur coup un EP, intitulé CBT, puis un projet au format hybride entre mixtape et bootleg, Les Fleurs de Limsa.

Faux départ

Alors que l’on croit la machine lancée, le rappeur ne passe pas la seconde . Toujours présent en soutien de ses équipiers, on le retrouve en featuring avec Hash24, Lacraps ou Swift Guad, en guest dans le clip R2D2 de Lomepal, ou en freestyle radio aux côtés de Nekfeu . ll faudra cependant attendre cinq années supplémentaires pour avoir enfin droit à une suite sérieuse . Après un autre faux - départ en 2018 ( trois singles publiés, avant un nouveau silence - radio ) , Limsa lance finalement les véritables hostilités en plein été 2020 .

Logique part . 1, premier EP d’une série de trois, est autant vu comme un bilan de dix années de travail dans l’ombre que comme un deuxième acte de naissance - le rappeur le considère d’ailleurs comme son premier véritable projet, préférant occulter le passé pour repartir sur de meilleures bases . Le personnage est toujours le même, mais son écriture a évolué : moins chargée sur le plan de la pure technique, elle est devenue plus précise, plus efficace . En réduisant son quota de rimes placées uniquement pour la rime, Limsa a gagné en fluidité et en clarté . C’est avec ce projet que beaucoup le découvrent, ou redécouvrent un rappeur dont les apparitions étaient jusqu’ici très épisodiques .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Dès son ouverture, Logique part . 1 pose le décor : son intro, 4 décembre, est un titre extrêmement personnel, dans lequel Limsa se dévoile de façon touchante ( “la mère de ma mère, elle est presque parfaite car elle m'a tout appris, gros, sauf à vivre sans elle” ) tout en contrebalançant l’émotion avec des formules légères et surtout inattendues ( “bracelet électronique pour t’localiser, dis - leur qu'on est des rebeus pas des tortues de mer” ) . Ces images sorties de nulle part font justement le sel de son univers : Limsa n’est pas le type de rappeur qui cherche à faire rire l’auditeur, il agrémente simplement des textes aux thématiques plutôt sérieuses avec des éléments de second degré, créant un décalage déconcertant . Enfin, signe de son amour pour le rap français, le refrain ( “hier ressemble à demain” ) est un hommage à Nysay, un groupe trop peu cité par les rappeurs actuels .

Un succès critique qui se confirme

Après Logique part . 1, le deuxième volume, six mois plus tard, a deux fonctions : d’abord, il rassure les auditeurs de la première heure de Limsa sur sa capacité à enchaîner et sa volonté d’occuper le terrain ; ensuite, il prouve que le succès critique du premier opus n’était pas un accident . Construit sur le même schéma, le projet s’ouvre sur un nouveau titre très introspectif, Seul Two, avec ce même équilibre entre questionnements personnels ( “avec ma mère, ça a toujours été froid, alors avec les meufs gros, j'ai pas toujours été droit” ) et humour (“les rappeurs veulent pas m'partager comme si j'étais leur meuf / ils veulent être les seuls à m'aimer comme si j'étais leur sœur” ) .

Après avoir tiré un trait sur son passé artistique en repartant de zéro sur Logique part . 1, il balaye désormais son histoire personnelle sur Logique part . 2. Ne lésinant pas sur l’autocritique, il se repent au sujet de son comportement plus jeune, en particulier auprès de la gente féminine : “c'était sois bellе et tais - toi, j'l'ai fait sucer, j'l'ai té - doi / puis j'ai compris qu'le problèmе et qu'la pute, c'était moi” ou encore “On a des principes vieux du XVème siècle, notre vision d'la femme vient d'la même époque” . Limsa a fait des erreurs, et le mea - culpa n’effacera pas le mal causé, mais il a le mérite de chercher à s’améliorer et à devenir un homme meilleur .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Moins productif en 2021, Limsa d’Aulnay a laissé craindre une nouvelle traversée du désert à ses auditeurs . L’annonce de la sortie prochaine de Logique part . 3 est un soulagement pour eux . Avec des textes aussi personnels, et un esprit que l’on sent constamment absorbé par des questionnements introspectifs, il est évident que le rappeur ne peut pas devenir hyperproductif du jour au lendemain . Son écriture requiert une certaine maturation, ses projets, courts et concis sur la forme, étant très denses sur le fond .

Après trois EP, il sera temps de penser à un projet plus gros et plus ambitieux, avec ce fameux premier album qui constitue le Graal de bien des rappeurs . Logique part . 3 sera le dernier acte de la trilogie, et donc l’ultime chapitre d’une période de la vie du rappeur . Il remplira lui aussi deux fonctions : refermer cette page de la plus belle manière possible, tout en ouvrant la voie à une nouvelle ère .