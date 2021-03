Lil Nas X trolle ses haters avec une Air Max qui contient du sang humain

Lil Nas rit au nez de ses détracteurs avec une création inédite "La chaussure du Diable".

par Team Mouv'

Lil Nas maîtrise l'art et la manière de la manipulation et de ce qu'on appelle le trolling, très courant sur internet, un concept qui consiste à provoquer des polémiques pour le plaisir .

Après avoir cassé internet avec son dernier clip Montero ( Call Me By Your Name ) l'artiste a déchaîné les passions . Nombreux sont ceux qui ont estimé que le rappeur allait trop loin en le qualifiant de provocateur, jugeant par la même occasion que qu'il tentait de corrompre les jeunes .

Lil Nas X provoque avec sa chaussure du diable

N'hésitant pas à surfer sur le bad buzz et provoquer, l'interprète de Old Town Road s'est associé avec le collectif d'art MSCHF, basé à New York, pour imaginer une création inédite. De cette collaboration est née l'idée d'une paire de sneaker, s'inspirant de la Nike Air Max 97s, designée autour du thème du diable . En effet, le modèle, noir, s'habille d'un pentagramme en bronze avec une croix à l'envers posé sur l'avant de la chaussure . La particularité de cette chaussure réside dans le fait qu'elle contiendrait du sang humain : en réalité il s'agit d'un mélange d'encre et de sang humain, fourni par les membres du collectif, qui a déclaré "Nous adorons nous sacrifier pour notre art__" comme le rapporte CNN. On retrouve également une inscription "Luke 10:18" correspondant à un verset de la Bible sur la chute de Satan du ciel . Un clin d’œil à Montero . Seulement 666 de ces chaussures en édition limitée seront produites, et chaque paire sera numérotée individuellement . Le prix est de 1 018 dollars.

Collaboration entre Lil Nas X et le collectif MSCHF pour la "Satan's Shoe" (MSCHF)

Une collaboration non officielle avec Nike

Bien que les chaussures soient des Air Max 97 classiques de Nike, la marque se défend de toute implication ni même validation de cette collection limitée . En effet la marque à la virgule n'a pas été informée ni même impliquée dans la création et production de cette chaussure . Une information également confirmée par le collectif MSCHF .