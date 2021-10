Leto x Gazo : un clip a été tourné

Leto et Gazo ont posté une vidéo d'eux en train de tourner un clip.

par Team Mouv'

Depuis mardi 19 octobre, une vidéo de Leto et Gazo circule sur les réseaux sociaux . Dans ces images, on voit les deux rappeurs s'enjailler sur le tournage d'un clip, qui devrait sortir bientôt .

Gazo featuring Leto, on en rêve depuis presque un an . Les deux rappeurs avaient en effet teasé un feat apétissant fin janvier : on les apercevait tous les deux en studio, avec les premières notes de ce qui semblait être un gros banger de drill . Une collaboration parisienne qui avait fait rêver les fans, et qui semblait proche de la sortie . On entendait en effet sur la vidéo du duo en studio que les couplets semblaient terminés et le mix bien avancé .

Un feat longtemps attendu

Et pourtant, aucun featuring n'est pour l'instant sorti entre les deux kickeurs parisiens . Contre toute attente, les deux artistes ont gardé leur travail pour eux, et le public n'a pas pu en profiter . Mais ces derniers comptent apparemment y remédier puisqu'ils ont sorti, ce mardi 19 octobre, une courte vidéo dans laquelle on les voit enregistrer un clip .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Sur fond de femmes dénudées dansant sur des barres de pole dance, on voit les deux amis s'amuser. La prod semble être la même que celle que l'on avait entendue en janvier, et laisse donc entendre que le titre clippé pourrait se nommer Full LV . Quoi qu'il en soit, les ingrédients du gros tube paraissent être tous au rendez - vous .

En effet, Leto comme Gazo ont marqué l'actualité de 2021 . Avec son album 17%__, Leto s'est récemment imposé sur le devant de la scène, tandis que Gazo, qui avait explosé en 2020, a remis ça notamment avec Kalash dans Tu le Sais en 2021, et surtout sur l'album de Hamza dans le titreSpaghetti.

Les deux artistes parisiens, qui ont fait l'un comme l'autre l'actualité du rap ces derniers temps, se sont donc logiquement unis pour un titre qui devrait sortir prochainement, et faire grand bruit .