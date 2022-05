Leto x Ed Sheeran : le remix de "2step" arrive ce soir

Ed Sheeran va donner une nouvelle dimension à son titre "2Step" en s'accompagnant de notre Leto national.

par Team Mouv'

Ed Sheeran a sorti en 2021 son album (\=) pour Equals et parmi son opus, on y retrouve le morceau 2step qui a eu par la suite plusieurs remixs avec de nombreux artistes internationaux dont le rappeur Lil Baby. Bonne nouvelle pour les Français, une version avec un artiste de l'hexagobe va voir le jour et c'est Leto qui sera sur ce remix.

Artiste efficace et percutant, il a sorti son premier album 100 Visages en septembre 2020 et son second 17% en septembre 2021.

C'est Mozart capitaine Jackson !

Le rappeur a annoncé avec fierté sur ses réseaux sociaux qu'un remix entre l'artiste britannique et lui-même allait sortir ce jeudi 12 mai à minuit. Une belle opportunité pour Leto de rayonner à l'échelle internationale :