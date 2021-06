Leto signe son retour avec "Sale histoire"

Le rappeur du 17ème arrondissement de Paris dévoile son nouveau titre "Sale histoire".

par Team Mouv'

Enfin de retour ! Leto effectue son come - back avec un nouveau morceau intitulé Sale histoire. Le titre, au texte lourd de sens et particulièrement fort en émotions, est accompagné d'un clip qui a été écrit et co - réalisé par Leto lui - même . Le retour de Leto ne se fait pas avec un gros banger, mais sur un terrain sur lequel on a moins l'habitude de le voir, pour notre plus grand plaisir .

L'après 100 Visages

En août dernier, Leto dévoilait son album 100 Visages, un album porté par des gros morceaux comme Macaroni avec Ninho, Charbon avec Booba, Nouveaux riches avec Niska ou encore Paris c'est magique. Plus récemment, le rappeur s'est illustré en featuring avec Rim'K et Hamza sur le très bon Benzo. Désormais, le jeune artiste de chez Rec 118 semble se concentrer sur l'après 100 Visages, et ce titre Sale histoire, pourrait être le premier d'un nouvel album grandement attendu .

