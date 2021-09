Leto offre 5 extraits de son album si vous arrivez à décoder son site

Le rappeur a annoncé la tracklist de son album et en a partagé des extraits sur un site web énigmatique.

par Team Mouv'

On l’attendait, le prochain album de Leto est enfin annoncé : le 17 septembre, le rappeur sortira son nouveau projet, 17%. Et pour teaser sa sortie, le rappeur n’a pas fait les choses à moitié, en partageant un site aussi mystérieux que ludique, où les utilisateurs doivent résoudre des énigmes pour écouter des extraits de chansons.

Ce jeudi 9 septembre, Leto a partagé sur ses réseaux une vidéo plus qu’énigmatique : dans un décor lugubre, un ordinateur nous invite à visiter le site decode17pour100 . fr, sans aucun commentaire . Quand on clique sur le lien, surprise : le site web est en fait un jeu d’énigme . Sous forme de smartphone dans lequel vous devrez fouiller pour trouver des trésors cachés, le site est à la fois intriguant et drôle .

Sans trop spoiler le contenu, on vous conseille d’aller faire un tour dans les notes pour découvrir les brouillons de Leto, ou encore dans ses messages pour voir ses prétendus échanges avec Rihanna . De quoi assouvir notre curiosité en attendant l’album . Et, pour les plus malins qui auront su résoudre l’énigme, 5 extraits de morceau et 150 places pour son concert privés sont offerts .

La tracklist du prochain album dévoilée

Leto partage au passage la tracklist de son prochain album : on y voit apparaître un featuring avec Maes, (Derrière nos tours ), avec MHD (Christian Dior) , Hamza (Ouais Ouais) ou encore Tiakola (Mapessa) et Cheu - B et Kepler (Truc en moi) .

Un album qui s’annonce haut en couleurs, et les fans s’impatientent déjà quant au featuring avec Hamza . En tout cas, si le projet est à la hauteur de la qualité de son teasing, on est pas prêts .