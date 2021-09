Leto lâche son 2ème album solo avec Maes, Hamza, Tiakola, MHD...

Le rappeur du 17ème nous envoie son deuxième album en compagnie de Maes, Hamza, Tiakola, MHD...

par Team Mouv'

Sorti le 17 septembre, composé de 17 morceaux et nommé 17% le deuxième album du rappeur de PSO met à l'honneur l'arrondissement du nord ouest parisien .

Un 2ème album très riche

Un peu plus d'un an après la sortie de son premier album Leto enchaîne avec un nouveau long format composé de 17 titres . Pour ce dernier, Capitaine Jackson nous livre un projet riche musicalement . En effet ce dernier nous propose des morceaux kickés comme Power, de la mélodie avec Petit frère, des titres mélancoliques comme Jeune soldat, de la drill avec All Eyes On Me, de l'afro mise en avant par Christian Dior, et bien évidement de la trap avec, entre autres, T'avais raison. En plus de nous offrir un album très varié le rappeur du 17ème nous présente un nombre important de collaborations. En témoigne la présence de Maes, Tiakola, MHD, Hamza ou encore des deux frères Cheu - B et Kepler, amis de longue date de Leto . Avec une telle richesse musicale et une telle liste de guest - stars le trappeur se dirige tout droit vers son troisième disque d'or après 100 Visages et Trap$tar 2 .

C'est Mozart Capitaine Jackson

En parallèle de ce nouvel album Leto travaille sur une série de freestyles intitulée Mozart Capitaine Jackson. Cette dernière sera composée de dix titres dont le premier a vu le jour mi - août . On s'attend donc à ce que le Trapstar nous délivre les neufs autres tout au long de l'année, pour le plus grand bonheur de ses fans .