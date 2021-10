Leto et Tiakola s'ambiancent dans le clip "Mapessa"

Leto et Tiakola sortent le clip de "Mapessa" issu du dernier projet du rappeur de PSO.

Après être apparu dans le nouveau titre de Larry Double L, Leto envoie cette fois ci le clip de son morceau Mapessa en featuring avec Tiakola .

Futur tube assuré

Huitième titre du tout récent album de Leto, 17%; Mapessa était, avant la sortie du clip, le titre le plus streamé du projet . Nul doute donc que cette collaboration explose un peu plus les compteurs avec ce visuel . D'autant plus que le single est d'une efficacité redoutable . Tout d'abord grâce à l'énergie de Leto qui dynamise aussi bien le morceau avec sa découpe verbale que le clip avec ses petits pas de danse ravageurs . Et puis également grâce au featuring star de cette année, Tiakola . En effet celui qui collabore avec MHD sur Pololo ou encore avec Gazo sur le hit Kassav continu d'étoffer son catalogue et propose, comme à son habitude, une prestation qui fera bouger de nombreuses têtes .

Les mélodies des deux rappeurs s'accordent à merveille et leur entente artistique se ressent également à travers le visuel qui accompagne le morceau . Tiakola et Leto se partagent l'écran durant tous le clip . Esquissant des sourires et échangeant des gestuels, les deux artistes renvoient une joie communicative à tous les auditeurs et spectateurs de ce futur tube .

Leto continue son ascension, Tiakola prépare pose les fondations

Leto continue donc, à travers ce clip, de faire vivre son album 17%, sortie le 17 septembre dernier . En écoulant plus de 15 200 copies en première semaine le rappeur de PSO s'était positionné à la deuxième place du top vente album hebdomadaire . Pour sa deuxième semaine d'exploitation l'album a même atteint la place de numéro 1 des ventes de la semaine .

De son côté Tiakola envoie de plus en plus de contenus solos et semble être sur le chemin de l'album . Après Pousse toi en mai dernier, le rappeur de la Courneuve a sorti Etincelle en septembre, deux titres qui ont très bien marché et qui donnent l'eau à la bouche pour la suite . . .