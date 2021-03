Leto et Ninho vivent leur meilleure "Vie de star" dans leur dernier clip

Ninho et Leto viennent de sortir le clip "Vie de star" tourné à Dubai, et ça envoie du lourd !

par Team Mouv'

Ceux qui suivent Ninho sur les réseaux sociaux ont pu remarquer que ce dernier semblait se la couler douce depuis quelques temps à Dubai. Mais que nenni ! Sous ses airs de vacanciers, Ninho charbonnait, comme à son habitude . La preuve : un clip réalisé à Dubai, Vie de star en collaboration avec Leto, vient tout juste de sortir !

Que demander de plus ?

Dès les premières images, on retrouve les deux acolytes vivant leur meilleur vie dans la ville luxueuse des Émirats arabes unis . On les suit avec plaisir entre sorties en yacht, visite dans des concessionnaires de voitures de luxe, scènes de danse dans les couloirs d'un aquarium ultra stylé ou parcours de golfe au beau milieu des dunes ! Du côté de la musique, les deux rappeurs se donnent la réplique à coups de couplets chantants dont ils ont le secret, portés par une instru toute en douceur .

Petite surprise en fin de clip : on a accès à des scènes en off, directement tournées via les téléphones des deux artistes et de leurs proches . C'est ainsi qu'on a une fenêtre sur la manière dont ils ont vécu leur expérience à Dubai, guidés par leurs commentaires . "Que demander de plus ?", demande Leto, au volant d'une voiture de rêves . C'est vrai que niveau consécrations, Leto et Ninho cumulent . Tout récemment, Ninho a obtenu son centième single d'or !