Leto dévoile “Mozart Capitaine Jackson”, premier épisode de sa série de freestyles

Leto balance un premier freestyle drill pour sa série “Mozart Capitaine Jackson”.

par Team Mouv'

Leto avait annoncé une série de freestyle appelée “Mozart Capitaine Jackson” il y a quelques jours et il vient de balancer son premier épisode . Attention c'est du lourd, en même pas une journée le titre est deuxième des tendances YouTube !

Drill et bolides en Côte d'Ivoire

Le clip de ce premier épisode de la série de freestyles est signé Lucas Styck Maggiori et met en avant la Côte d'Ivoire, ce que les internautes ont l'air d'apprécier dans les commentaires . Ici, le Capitaine mitraille des punchlines et comme il le dit lui - même : "__T'entends ma voix, les kicks, la basse quand je les tabasse sur d'la drill" .

La prod bresom donne envie de faire des petits pas de drill . Leto "se ( croit ) dans Fast and Furious" et n'a pas pu s'empêcher de danser . . . accroché à une voiture sur la route ! Dans ce freestyle Henoc, de son vrai nom, prouve encore une fois qu'il est une figure de la drill française . En même pas une journée la vidéo a fait 530 000 vues et se place au top des tendances YouTube, la suite des freestyles s'annonce bien lourde !