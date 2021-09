Leto balance le clip "Tout recommencer", le premier extrait de son nouvel album

Leto dévoile "Tout recommencer", le premier morceau de son futur album "17 %".

par Team Mouv'

Leto nous a régalé avec ses freestyles Mozart Capitaine Jackson et nous fait patienter avant son prochain album avec le clip de Tout recommencer, son premier single .

Un premier titre efficace

Dans ce titre il le dit lui même, il ne peut "pas ralentir" et ça se voit ! Après son dernier album studio 100 Visages sorti en août 2020, il vient d'annoncer le nom et la cover de son prochain projet intitulé 17% . L'album sortira symboliquement le 17 septembre prochain .

Sur l'instru assez douce, le rappeur du 17ème arrondissement "chante ( sa ) mélodie sur le tempo" . Il vascille entre punchlines sombres et un optimisme imbattable . Le clip énergique est produit par Jardins Noirs et Nardey et Scar . On est entrainé dans le train de vie sans pause de Leto avec sa bande de potes dont Cheu - B et Kepler . Le style du rappeur est affirmé, habillé en Louis Vuitton par la styliste Dada . Avec ce morceau le Capitaine montre qu'il peut naviguer sur des styles différents que ce soit sur de la drill ou des sons plus mélodieux comme celui - ci . Comme il le dit si bien, sa "mentalité : c'est la gagne" . Il faudra patienter encore quelques jours pour confirmer si le Mozart de la scène rap française est toujours à la hauteur !

Pour en découvrir plus sur le rappeur, Leto était l'invité de Céline, Fif' et Cefran dans Mouv' Rap Club .