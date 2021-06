Leto annonce la sortie d’un nouveau morceau

Leto sera de retour vendredi 11 juin avec un nouveau clip !

par Team Mouv'

Deux petites semaines après son apparition sur le titre et le clip Benzo feat Rim'k et Hamza, Leto vient d'annoncer sur ses réseaux qu'il serait de retour sur nos écrans ce vendredi 11 juin . Sur Twitter, le rappeur de Porte de Saint Ouen a balancé sans prévenir un superbe teaser de moins de 20 secondes, très efficace !

De l'action et encore de l'action

Le morceau que Leto s'apprête à nous présenter est intitulé Sale histoire, et rien qu'avec ce titre et le teaser, on peut déjà s'attendre à un clip épique . Le rappeur n'a pas fait beaucoup de commentaires lorsqu'il a annoncé la sortie du clip : "Rendez - vous le 11 juin" a t - il écrit sur son compte Twitter :

Rendez - vous vendredi 11 juin

À l'image, les plans de films d'action se succèdent rapidement . Une cagoule, des vitres teintées et un coup de feu plus tard, on comprend que Leto nous prépare un clip très très chaud. Ces derniers temps il enchaine les collaborations et les clips toujours parfaitement maitrisés . C'était par exemple le cas en mars 2021 pour l'excellent Vie de star, feat Ninho .