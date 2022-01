Les rappeurs, rappeuses francophones qu'on veut voir percer en 2022

Entre rookies méconnus et étoiles montantes sur la route du succès, découvrez notre sélection des nouveaux rappeurs francophones à suivre en 2022.

par Jérémie Léger

Vous l'avez constaté, on a profité de la nouvelle année pour faire le bilan 2021 du rap francophone, mais aussi pour vous poser nos attentes concernant le rap français et américain pour 2022. Et si on sait d'avance qu'on pourra compter sur de grands noms du game pour nous assurer une année rap de qualité, la cuvée rapologique annuelle ne serait rien sans le renouvellement perpétuel de sa scène et de ses acteurs. Voilà pourquoi chaque année, on aime miser sur de nouvelles pépites en tentant d'anticiper quels rappeurs seront les prochaines têtes d'affiche. Évidemment, nous ne sommes pas devins et nous n'avons pas la prétention de vous affirmer à coup sûr que nos poulains vont définitivement percer en 2022, mais c'est tout le bien qu'on leur souhaite tant leur talent est présent.

Entre mise en lumière de nouveaux rookies et espoirs de concrétisation pour des étoiles montantes déjà sur le circuit, il est temps de donner de la force à ceux qui portent le poids de la relève du rap francophone sur leurs épaules. Et non, n'en déplaise à nos confrères du Parisien, SCH ne fait pas partie de notre sélection.

Laeti

On commence fort cette liste avec Laeti. Après avoir crevé l'écran dans la saison 2 de la série Validé sous les traits de L’Alpha et brillé lors du dernier concert Hip-Hop Symphonique, c'est maintenant que tout doit se jouer pour la rappeuse originaire de Paris. En cela, 2022 promet et se doit d'être l'année de la confirmation pour Laeti. La pression est grande, mais elle a montré qu'elle pouvait surpasser tous les obstacles grâce à son talent et ses capacités d'interprétation incroyables.

Elle qui en 2021 a capitalisé à fond sur le carton de la série de Franck Gastambide, elle doit encore prouver sa valeur sur un long format plus personnel. Elle le sait et promet déjà que son premier album solo arrivera dans les prochains mois. Histoire de se donner une idée de ce à quoi il pourrait ressembler, Leati vient tout juste de dévoiler un premier extrait lucide, prometteur et aux allures prophétiques, « La route est longue ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Gips

Qui a dit que Jul produisait uniquement des artistes de Marseille ? Promouvoir les artistes de sa ville et de la capitale c'est bien, tant ces deux villes regorgent de nombreuses pépites, mais l'OVNI sait aussi regarder plus loin. En témoigne Gips, l'un des artistes signé sur son label Rien100Rien. Originaire de Tourcoing dans le nord, le jeune rappeur a été mis en avant plus d'une fois lors des différents Planète Rap de Jul depuis 2019. Brillant dans l'exercice des freestyles dansants, il a sorti à la fin de l'année dernière, son premier album Le Monde est à nous.

Propulsé par le morceau éponyme en collaboration avec Naps et Jul, le projet a été réalisé après cinq mois d'incarcération début 2021. Tantôt festif, tantôt mélancolique et introspectif, Gips brille par toute sa palette musicale. Nouvellement libre et devant les portes du succès grandes ouvertes, son avenir est tout tracé. On lui souhaite de briller et de mettre encore un peu plus le nord du pays sur la carte du rap français.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

La Piraterie, JSX et Dala

Booba, lorsqu'il ne se fait pas bannir des réseaux sociaux à la chaîne et qu'il ne s'attaque pas au gratin du rap game prépare l'avenir du rap français. Non seulement il s'occupe de sa carrière, mais surtout s'occupe de la relève. A l'origine de plusieurs labels autour du 92I ces dernières années il a récemment créé La Piraterie, son dernier navire. Embarqués avec lui, ses ratpis bien sûr, mais aussi JSX et Dala. Sous le houlette du Duc de Boulogne, ces deux artistes se sont offerts la meilleure carte de visite pour percer.

Après avoir vogué sur 2021 en distillant un grand nombre de clips, dont le puissant « PRT », et en enchaînant les certifications, l'équipe musicale de Piraterie Music a toutes les cartes en main pour braquer le game cette année. Preuve qu'ils sont déjà prêts à envoyer, l'année vient tout juste de commencer et JSX avec un nouveau titre, « Anarchie ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

La Fève + la new wave

Comment penser une seule seconde que 2022 se fera sans La Fève, tête de gondole de l'autoproclamée « new-wave » du rap français ? Avec ses acolytes Khali, J9ueve, Sonbest, 99 ou encore DMS, le rappeur originaire du 9-4 est définitivement la pépite dont le rap français avait besoin. Après le succès retentissant de Kolaf, son EP en collaboration avec le beatmaker Kosei, La Fève a transformé l'essai en solo avec sa dernière mixtape ERRR et son morceau phare « Mauvais Payeur ». Porteur d'une énergie nouvelle et d'une technique ravageuse au micro, le MC peut se vanter d'avoir eu son projet cité plusieurs fois dans les classements des meilleurs de l'année 2021. Forcément donc, il se hisse directement parmi les plus grands espoirs de 2022. Après tout, quoi de plus normal pour un MC de parvenir à toucher les étoiles ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

1Pliké140

Depuis deux ans maintenant, nombreux sont les rappeurs français à s'être essayé à la drill. Et comme toutes les tendances, parmi tous ceux qui suivent, peu parviennent réellement à tirer leur épingle du jeu. A l'inverse, d'autres parviennent avec brio à se révéler dans le genre. C'est clairement le cas pour 1Pliké140. Déjà encensé pour sa série de mixtapes 1PLIKTOI, il a confirmé le tir l'an dernier avec sa collaboration avec Niska sur Le Monde est Méchant et son projet Arrêtez-le Vol.1.

Signe d'ailleurs qu'il est définitivement inarrêtable, il a surpris tout le monde en ouvrant le bal des sorties rap français de ce début d'année avec le volume 2. Le message est passé, avec sa drill sombre et mélodieuse, ses histoires de rue, d'amour de kichta, 2022, c'est pour lui. Ne l'arrêtez surtout pas, à raison qu'il le dit lui-même dans son dernier clip « Canada » : « Mes couplets, j'vous laisse apprécier, profitez biеn, j'compte pas rapper longtemps ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Benjamin Epps

Avec à son actif deux EP, un Hip-Hop Symphonique et des featurings prestigieux avec Sam's, Dinos, Vladimir Cauchemar ou encore Selah Sue, on pourrait dire sans trop se mouiller que Benjamin Epps a déjà percé. Au sens strict du terme, c'est pas faux, mais c'est justement parce qu'il ne cesse d'afficher un esprit de compétition infaillible et qu'il se donne les moyens d'atteindre ses ambitions qu'on en attend encore plus de lui. Avec sa voix originale et nasillarde, ses sonorités boom bap entre old school et modernité, ses textes teintés d'egotrip et ses punchlines provocantes, on espère que le natif de Bellevue au Gabon développera davantage son univers et qu'il se dévoilera au-delà de l'egotrip et du pur exercice rapologique. Avec un projet apparemment prévu pour la fin janvier et la force de frappe dont il a fait preuve dans son premier clip de l'année « BMW Boyz, on ne se fait aucun souci pour lui.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Soumeya

Après avoir listé les artistes dont on attend clairement la confirmation, on passe désormais aux pures découvertes avec notre sélection de rookies prometteurs. On commence fort avec Soumeya. Rappeuse originaire de Marseille, elle commence le rap à l'âge de 13 ans. Éduquée aux textes revendicatifs de Lim, Alpha 2.0, Rohff, Kamelancien ou encore Sefyu, elle se sert de cette musique pour réparer son âme écorchée vive et abîmée par son passé.

Mise en avant en 2018 par Fianso dans Rentre dans le cercle et en lumière dans le format Dans le Club d'Arte Concert, cette kickeuse acharne semble fin prête à lâcher des nouveaux clips et un album cette année, après les frappes successives qu'on été, « Mon instinct » et « La Misère ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Bakari

Puisqu'on parle de rap francophone, il nous fallait forcément un nouveau représentant du vivier de la seconde terre du genre, la Belgique. Pour 2022, notre béguin s'est posé sur Bakari, un jeune rappeur venu de Liège. Tombé amoureux du rap grâce au titre « N°10 » de Booba, il commence son aventure musicale en 2016, aux côtés d'un autre rappeur Liégeois, Obeeone, avec lequel il forme le duo Nü Pi. Après cette courte aventure musicale en groupe, il décide de développer son univers en solo et sort son premier projet, Kaléidoscope en septembre 2018. En 2021, il est revenu avec une série d'EP en trois volumes intitulés Sur Écoute. Élevé par la rue et hyper-productif cette année, on aime chez lui sa profonde musicalité, son énergie et son sens aigu de la mélodie. On en veut, beaucoup plus !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

So La Lune

Disons-le d'emblée : avec l'argent, la drogue et la désillusion de la rue comme sujet de prédilection, les thèmes qu'aborde So La Lune ne révolutionnent pas le rap français. Malgré tout, ce jeune artiste originaire de Lyon a quelque chose qui fait toute sa différence. En effet, la première chose qui frappe lorsqu'on écoute son rap, c'est une véritable signature vocale. A la fois fluette et rocailleuse, sa voix si particulière pose les bases d'un univers stellaire et mélancolique destiné à fissurer le rap game.

Après son premier album, Tsuki dévoilé en 2020, il a poursuivi sur sa lancée en 2021 avec pas moins de quatre projets lâchés en 2021 : Orbite, ainsi qu'une série de trois EP respectivement intitulé Première, Deuxième et Troisième Faille, So La Lune est déjà très loin dans l'espace. En 2022, il ne lui reste plus qu'à conquérir la planète rap.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Kaneki

Alors que tout le monde attend avec impatience le retour de PNL, quoi de neuf du côté de la cité des Tarterêts ? On vous parle aujourd’hui de Kaneki, l'une des signatures prometteuses du label Rec 118. C'est alors que Ninho le découvre et lui donne un gros coup de boost pour son clip « Wari » . La machine se met en route et il enchaîne ensuite avec sa série de freestyles « Hall » qui lui permet de développer davantage la maîtrise son flow chantant et mélodieux. Sa formule s'affine progressivement et la mayonnaise prend. Son buzz grandit de plus en plus en 2021 à mesure qu'il lâche des clip, mais son premier gros défi aura lieu le 28 janvier prochain, date de sortie de sa première mixtape, « Ce que je vis »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Yara

Yara n'a que 19 ans, mais il a déjà tout d'un futur grand. Signé sur le label MM Music, il a fait parler de lui l'an dernier en posant avec Aketo, Djado Mado et Carson sur le brulant morceau « #LSDB ». Brillant de technique, violent dans ses textes et sombre dans ses vibes, le rappeur originaire de l'Essonne a lâché son premier projet, Vertigo en 2021. Vous êtes prévenu, ça tape fort, c'est nerveux et ça kicke sale sur les productions sombres entre trap et drill de Madizm. N'hésitant pas à faire varier sa palette musicale pour se montrer plus mélancolique et émotif, ce MC franco-algérien impressionne par sa puissance lyricale, sa technique et ses qualités d'interprétations. Désireux de marquer son époque et d'enfoncer les portes de ce foutu rap game, il est prêt à tout écraser sur son passage.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix