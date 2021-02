Quels sont les rappeurs français qui ont le plus featé en 2020 ?

Le compte Twitter Rapsodie, spécialisé dans la data du rap français, a révélé quels étaient les rappeurs qui ont été le plus invités en featuring en 2020.

par Team Mouv'

Qui a le plus featé en 2020 dans le rap français, voilà ce que révèle le compte Twitter spécialiste de la data @Rapsodie, une info reperée par Interlude .

Qui feat le plus en 2020 ?

Avec 27 invitations, le rappeur du 17ème arrondissement de Paris surclasse la concurrence . On a pu le retrouver sur des morceaux de Dinos, Zola, Lacrim, Tayc, Hös Copperfield, Gims, Key Largo ou encore Guizmo. En deuxième position vient Freeze Corleone, avec 19 invitations en featuring, sur des morceaux de Kaaris, Zesau, Koba LaD, Nahir et bien sûr Gazo. Jul complète le podium, puisqu’il a été invité par 17 autres artistes en 2020, notamment Kalash Criminel, Maes, Mister V et TK. SCH, qui a réalisé une année 2020 exceptionnelle, se retrouve en quatrième position, avec 16 collaborations (DA Uzi, Sofiane, 13 Block, Naps, Naza… ) .

Et qui a invité le plus de rappeurs ?

Au niveau des artistes ayant invité le plus de personnes en featuring, Jul est intouchable, grâce à ses deux albums La machine et Loin du monde, mais aussi au projet événement 13 Organisé. Il a ramené 60 artistes différents sur ses morceaux, et le casting est impressionnant : Nessbeal, Doria, Le Rat Luciano, Akhenaton, L’Algérino, Alonzo, Gazo, Wejdene, SCH, Soso Maness…

Derrière Jul, on retrouve Caballero & JeanJass, avec 21 invitations, notamment grâce à leur projet High & Fines Herbes, sur lequel sont conviés Alkpote, Oxmo Puccino, Rim’K, Chilla, Isha, Lomepal, Youv Dee et Le Roi Heenok, entre autres . Viennent ensuite Les Anticipateurs, qui ont featé avec 19 artistes différents . Le groupe québécois a sorti son projet Dieux du Québec en septembre 2020, sur lequel étaient présents de nombreux featurings (Lorenzo, Jeune Loup, FouKi, Rowjay, Le Chum… ) .