Les punchlines que l’on a beaucoup trop entendu

Le savoir est une arme, les mains faites pour l’or … le rap français a surexploité certaines références jusqu’à l’overdose.

par Genono

Le rap français sait être inventif, surprendre, et se réinventer. Sa capacité à absorber sans cesse de nouvelles influences, à inclure des références inédites dans ses textes, à renouveler ses têtes d’affiche, lui permet de rester un genre dynamique et de continuer à caracoler en tête des charts, après plus de trois décennies d’existence. Malheureusement, il a aussi tendance à radoter : copié-collé de tendances, références surexploitées jusqu’à l’overdose (Casa de Papel, Gomorra, Game of Thrones), et phrases entendues des dizaines, voire des centaines de fois … C’est le cas de certaines punchlines, reprises et détournées à l’infini.

Le savoir est une arme

Explication de la punchline : On attribue l’origine de cette phrase à Frantz Fanon, philosophe, écrivain, et figure de l’anticolonialisme. Elle est reprise dans l’introduction de 95200 du Ministère Amer, où elle est répétée en boucle. Il s’agit probablement de la phrase la plus reprise et détournée de toute l’histoire du rap français : la page rap genius qui recense le nombre de ses occurrences en comptabilise plus de 130, et la liste est loin d’être exhaustive. Certains, comme Booba ou Youssoupha, s’en sont même fait une véritable spécialité. L’épidémie de savoir armé touche d’ailleurs toutes les générations : de Stomy Bugsy à Vald en passant par PNL ou Salif, personne n’y échappe.

Le bon exemple : Lino : “la meilleure arme ? Le savoir, mais bon un schlass ou un calibre c’est pas mal non plus”

Pourquoi il faut arrêter : Absolument tous les jeux de mots ont été faits sur ce thème. Que la citation soit reprise au premier degré (Kery James : “Si le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui nous sommes désarmés”) ou qu’elle soit détournée (“Booba : “le savoir est une arme, trois calibres sur moi, je suis très intelligent”), il n’existe plus aucun moyen d’être inventif, et toutes les punchlines qu’on entend aujourd’hui ne peuvent qu’avoir un goût de déjà-vu.

Avoir la haine comme Vinz, Saïd ou Kassovitz

Explication de la punchline : S’il a été l’objet de polémiques à sa sortie en 1995, le film de Mathieu Kassovitz est devenu culte. Avec ses thématiques (les violences policières, le sentiment d’exclusion en banlieue), il a forcément touché les rappeurs français, qui l’ont régulièrement cité dans leurs textes, ou rendu hommage dans leurs clips. “J’ai la haine comme Vinz” (Salif), “on avait tous la haine de kassovitz” (Mac Tyer), “la haine comme Saïd” (Alpha Wann) “on traîne la haine à Kassovitz” (Fianso), etc : les récurrences et variations sur le même principe sont extrêmement nombreuses.

Le bon exemple : Il n’y en a pas forcément sur l’angle “la haine comme”, puisqu’elles sont toutes plus ou moins identiques, on citera plutôt une variation d’Hugo TSR : “je finis au petit matin comme la vie de Vinz“.

Pourquoi il faut arrêter : Aucune véritable variation n’est possible sur la base de “la haine comme [ nom de personnage, acteur ou réalisateur ] ”. Quitte à faire référence au film, de nombreuses possibilités plus intéressantes existent.

Capture d'écran Genius

Sur le terrain comme [ insérer nom footballeur ]

Explication de la punchline : Ces comparaisons mettent en parallèle le terrain de football et le terrain de vente. Elles sont toutes construites selon le même principe, en citant un footballeur (Guy2Bezbar : “j’suis sur le terrain comme Francesco Totti”). C’est généralement l’occasion de se rendre compte du degré de connaissance footballistique du rappeur en question : certains vont chercher des noms peu cités ou anciens, ce qui fait toujours plaisir. Certains sont plus cités que d’autres (“sur le terrain comme Verratti” revient régulièrement ces dernières années), mais il y en a pour tout le monde : Anelka, Herling, Zidane, Xavi, Emerson, Pelé, Lo Celso, Alaba …

Le bon exemple : Ceux qui arrivent à varier un minimum et ne se contentent pas d’un “sur le terrain comme”. Booba y ajoute une précision sur la tâche effectuée (“je défends le terrain”) en citant un milieu défensif (Emerson), 88Kvly ajoute sa position (“assis sur le terrain comme Hatem”). Il y a aussi ceux qui varient sur la notion de terrain, en sortant du contexte footballistique, comme Kaaris, qui est “sur le terrain comme le Patrol”, le fameux 4X4 de Nissan.

Pourquoi il faut arrêter : La formulation très basique “sur le terrain comme [ nom de footballeur ] ” est très répandue, et ne risque pas de disparaître de sitôt, d’autant que le monde du football se renouvelle constamment. On espère donc au moins des variations sur la formulation et un peu plus de recherche.

Capture d'écran Genius

La neige et le ski pour parler de cocaïne

Explication de la punchline : Il s’agit de deux substances blanches et poudreuses, la foire aux comparaisons, jeux de mots et sous-entendus est donc ouverte. Les rappeurs français ont au moins le mérite de proposer des formulations différentes, certaines sont d’ailleurs très bonnes. On se souvient par exemple de Rohff sur Pleure Pas, avec une métaphore filée sur quelques mesures : “On s'croit a Avoriaz dans l'quartier, les petits font d'la luge / Y'a les stup' au tire-fesses, déclenchent l'avalanche / Ça s'barre en slalom sur des pistes noires de blanche”. D’autres sont même de véritables maîtres-skieurs, à l’image de Joe Lucazz, l’un des premiers à se présenter ouvertement comme un vendeur de blanche, à une époque où le sujet était encore tabou dans le rap français.

Le bon exemple : “J’ai fait un bonhomme de neige avec de la pure”, on apprécie l’ambition de Rim’K, qui ne veut pas juste amasser le bénéfice de la vente de drogue, mais aussi apprécier son aspect ludique.

Pourquoi il faut arrêter : La métaphore avait un côté malin au début, mais elle a perdu toute subtilité depuis. La comparaison peut être originale ou recherchée, mais elle tend de plus en plus à un basique “il neige en été”, c’est assez malheureux.

Les mains faites pour l’or

Explication de la punchline : Scarface est sans aucun doute le film le plus cité par le rap français. C’était le cas il y a vingt ans, et ça l’est toujours. II suffit d’écouter SVR ou de replonger dans la discographie de PNL pour s’en rendre compte. Absolument toutes les scènes du film sont devenues cultes, y compris celles qui pourraient paraître anodines. Celle où Tony et Many discutent en faisant la plonge, peu avant leur ascension dans le monde du crime, a marqué les esprits pour cette phrase (en VF) : “j’ai les mains faites pour l’or, et elles sont dans la merde”. Evidemment, tous les rappeurs qui ont végété en bas de l’échelle à un moment de leur vie, en espérant gravir les échelons de la société, s’y sont identifiés.

Dans la majorité des cas (Maes, Kennedy, DTF, etc), la phrase est reprise telle quelle, mais certains tentent le contre-pied. C’est par exemple le cas d’Enima (“les mains faites pour l’or, mais elles sont dans les diamants”), d’1Pliké140 (“les mains faites pour l’or, elles sont dans le shit”) ou du plus lubrique Hornet la Frappe, avec une formulation très étonnante (“les mains faites pour l’or, elles sont dans tes seins”).

Le bon exemple : “Les mains faites pour le FeFe, elles sont dans l'Clio 2” (ISK), ça ne réinvente pas la roue mais au moins on change de référentiel.

Pourquoi il faut arrêter : Beaucoup d’autres répliques de la VF Scarface sont trop peu exploitées, on veut plus de sons sur le petit pélican, le “reviens, p’tit bisou”, ou la cadillac en guise de corbillard