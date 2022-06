Les meilleures impros du rap français

Suite à l'excellente (et récente) impro de LIM, on vous fait un récap des meilleures impros de l'histoire du rap français.

par Genono

Invité dans l’émission 59’ Inside au début du mois de mai, LIM a marqué les esprits des spectateurs et des internautes avec un freestyle explosif. Malgré la présence de gros noms autour de lui (Nessbeal, ZKR, DA Uzi, accompagnés par DJ Bellek), c’est bien sa performance qui a fait le plus de bruit, pour une raison simple : il s’agit d’une pure improvisation. Driver, animateur de l’émission, balance des mots (exemple : “frontière”), sur lesquels LIM enchaine directement (“tu parles de frontière, mais y’en a pas / en vérité y’a qu’la douane qui veulent me hagra / ils veulent péter le taga, mais la beuh, elle passe”) et lâche même quelques punchlines inattendues (“mon putain de rêve c’était de faire tapiner Foxy Brown”).

L’exercice de l’improvisation en freestyle a longtemps été l’un des meilleurs moyens d’évaluer le niveau de performance d’un rappeur. Cet art s’est peu à peu perdu chez la nouvelle génération, et c’est bien dommage, puisque même la notion de freestyle a évolué. Aujourd’hui, elle correspond juste à un morceau enregistré en studio et clippé auquel on ajoute la mention “freestyle”. On revient donc sur l’art de l’improvisation avec quelques spécialistes de l’exercice :

LIM

Si la performance du rappeur de Boulogne dans 59’ Inside a retenu l’attention, c’est bien parce qu’il s’agit d’un artiste rôdé à l’exercice depuis toujours. Proche des Sages Poètes de la Rue à ses débuts, membre du Beat 2 Boul, l’improvisation faisait partie des piliers qu’il fallait absolument maîtriser pour ne pas faire pâle figure face à ses aînés. LIM a donc publié tout au long de sa carrière des freestyles en improvisation, on retient par exemple celle ci-dessous. Indice pour reconnaitre une vidéo mythique de LIM : il porte son bonnet blanc, le même que dans ce moment légendaire et cette vidéo absolument historique.

Autre preuve qu’il s’agit d’un des meilleurs improvisateurs français : il est capable de faire danser tout le plateau de l’émission Tantine (TéléSud), y compris des bougs déguisés en Père-Noël.

Alkpote

On a tendance à ne retenir d’Alkpote que son personnage haut en couleurs et ses punchlines ultra-sexualitées, mais ne faut pas oublier qu’il s’agit aussi et surtout de l’un des meilleurs techniciens du rap français. Ses mécanismes d’écriture de rimes sont ancrés si naturellement que même ses improvisations sont faites de multisyllabiques et de schémas de rimes complexes (l’inoubliable “tu vas te faire partouzer par douze gays le douze mai”). Comme tout bon improvisateur, il se sert des éléments du décor pour donner de la texture à son texte (“on va éjaculer de la mayo, le t-shirt est mili, on va fourrer Emilie”).

Zoxea

Un mec qui a toujours aimé rapper sans filet de sécurité, comme il l’expliquait à l’Abcdrduson en 2009 : “ça fait partie de ma personnalité, ça vient de mon goût pour le danger. J’ai besoin de quelque chose qui me pousse pour me surpasser. T’arrives sur scène, t’as plein de MCs qui oseraient pas faire deux rimes d’impros par peur de s’afficher. Le disque va sauter, t’as des mecs qui vont demander au DJ de remettre le truc. Moi je m’en fous, ces moments là, on est danger, et c’est là que je vais être le meilleur. Il y a quelque chose de magique qui va se passer. Quelque chose de pas explicable”. Pour se rendre compte de sa virtuosité, son freestyle aux côtés de Busta Flex et Sat chez Générations en 1997 est un classique du genre :

Zoxea est d’ailleurs l’un des deux protagonistes d’un clash mythique du rap français, face à Dontcha, l’un et l’autre se renvoyant la balle en freestyle et en totale impro la majorité du temps :

Le rappeur des Sages Po’ aime tellement l’exercice qu’il a même improvisé sur album.

Alpha Wann

A chaque fois qu’on évoque l’ancienne école avec le discours “la nouvelle génération n’est pas capable d’en faire autant”, Alpha Wann pointe le bout de son nez pour rappeler à tout le monde que la performance, c’est certes une question de talent, mais aussi de volonté. S’il n’est pas le seul de son entourage à apprécier l’art de l’improvisation, il est celui qui a le plus impressionné dans cet exercice, que ce soit en radio, en concert, ou en soirée en l’absence de toute caméra pour immortaliser la scène. L’un de ces freestyles les plus mémorables reste le fameux “canette ouverture”, une jolie fulgurance qui s’appuie sur l’une des règles tacites de l’exercice : utiliser tout ce qu’on a sous la main pour enrichir son couplet.

Oli

On ne l’attendait pas forcément ici, mais lui et son frère ont longtemps écumé les open-mics et les battles, y compris après avoir percé. Même si ça ne se ressent pas dans ce qu’ils proposent aujourd’hui, ils ont donc d’excellentes bases de kickeurs, et sont tout à fait capables de freestyler en pure impro. On retient notamment cette performance de Oli pendant une émission Planète Rap, sur une prod composée par Big Flo quelques minutes plus tôt. Changements de flow, 5 minutes de pure impro, avec même quelques phases touchantes malgré leur simplicité (“Maman je t’aime”, “merci d’être en vie Big Flo”).

Soprano

Comme l’exemple précédent, Soprano est plus connu aujourd’hui pour ses titres grand public que pour son côté performeur. Pourtant, le marseillais, comme tout bon vétéran (le premier album des Psy4 a vingt ans), est rôdé à l’exercice de l’improvisation. On se souvient par exemple de ce freestyle chez NRJ il y a une dizaine d’années (aux côtés de Gims, Orelsan, Dry, Zaho, etc) ou encore de cette performance chez Planète Rap l’an dernier, avec des mots imposés par Fred Musa.

Jul

Le marseillais est un rappeur très instinctif, capable de composer et d’écrire un morceau en direct sur Périscope, d’enregistrer un morceau en une heure, et de publier 4 albums par an. Comme Soprano, il est plus connu pour ses titres grand public, mais il reste un gros performeur, comme le prouvent beaucoup de titres de sa discographie, mais aussi chacun de ses freestyles radio, ou encore ses improvisations, le plus souvent en voiture et en direct sur instagram.

Dinos

Un cas un peu particulier, puisque dans cette improvisation, Dinos se lance dans un storytelling centré sur un braquage et développe l’histoire au fur et à mesure, laissant son inspiration dicter la suite des évènements. On sent que tout se fait au feeling puisque le rappeur commence par name-dropper ses acolytes présents autour de la table (Frenetik, Captaine Roshi, etc), puis sort de son récit (le passage sur la Rolex) avant de revenir à son histoire de braquage.

Booba et Ali

Eux aussi ont fait leurs classes aux côtés de Zoxea et du Beat 2 Boul, l’exercice de l’improvisation était donc un passage obligé. Parmi les archives, l’extrait ci-dessous est devenu mythique pour les fans de Lunatic. La performance de Booba est assez étonnante à écouter avec du recul, aussi bien parce qu’il utilise presque autant le N-word qu’Hamza, que pour sa façon de recaler Ali (“vas-y Ali, pars en improvisation … attends, tu me coupes pas la parole espèce d’en-ré-foi”). Ali, quant à lui, lâche un inattendu "hurluberlu, chapeau pointu”, un enchaînement qu’on n’attendait ni au beau milieu d’une impro, ni dans la bouche du futur auteur de Chaos et Harmonie. La fin du freestyle, avec l’instru qui se coupe, est mythique, Booba terminant sur “vas-y, je repars … vas-y, c’est fini ?” avant que Zoxea enchaine sur “nan c’est pas fini renoi, t’es perdu dans le tempo”.

Res Turner

Impossible de terminer sans citer Res Turner, l’un des meilleurs improvisateurs du plateau. Les open-mics et les compétitions de battles sont les meilleurs endroits pour l’improvisation. Res Turner a réalisé l’une des plus belles performances de la End of the Weak en 2015, avec tous les éléments d’une impro parfaite :

- l’utilisation des éléments du décor, avec un sac prévu spécialement pour la performance, et chaque objet cité plusieurs fois avec beaucoup de sens

- aucun blanc, aucune hésitation pendant quatre minutes. On a l’impression que Res Turner aurait pu rapper pendant 24h sans jamais tomber en panne d’inspiration.

- une adaptation immédiate aux imprévus (“un CD jaillit du public, il enchaine immédiatement sur “on m'a jeté des cds, t'es fou, j'aurais pu le prendre là et j'aurais pu décéder”)

- une utilisation immédiate des mots suggérés

- beaucoup d’inventivité (la perruque de Barracuda, le bouchon poussé trop loin)

