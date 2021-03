Les Femmes du Rap : Pauline Raignault Ali Gabir

Dans cet épisode des Femmes du rap Fif Tobossi a rencontré Pauline Raignault, directrice artistique et responsable des relations artistes Red Bull France et manageuse.

par Team Mouv'

Dans Les Femmes du rap, Fif Tobossi rencontre des femmes qui travaillent à des postes clés dans l'univers du rap français . Ensemble, ils reviendront sur l'importance de leurs rôles pour la scène musicale française à travers des anecdotes et des interviews .

Pour cet épisode, Fif nous emmène découvrir le travail de Pauline Raignault qui travaille depuis plus de 10 ans dans le milieu du rap : "j'ose dire, grand activiste de se mouvement" affirme t - elle . Amoureuse de textes et d'images, elle a montré à Fif comment elle s'occupait du rappeur KaNoé en plein tournage de clip . Ils auront aussi l'occasion de croiser le chemin de Sofiane Pamart, le pianiste le plus hip hop de France !