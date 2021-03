Les Femmes du Rap : Ouafa Mameche

Dans cet épisode des Femmes du rap Fif Tobossi a rencontré Ouafa Mameche,journaliste, conférencière et éditrice littéraire.

par Team Mouv'

Dans Les Femmes du Rap, Fif Tobossi rencontre des femmes qui travaillent à des postes clés dans l'univers du rap français . Ensemble, ils reviendront sur l'importance de leurs rôles au sein la scène musicale française à travers des anecdotes et des interviews .

Dans cet épisode des Femmes du Rap, Fif nous emmène à la découverte du travail de Ouafa Mameche, journaliste, conférencière et éditrice littéraire . Ensemble, ils nous emmènent jusque dans les coulisses de l'émission After Rap ou en conférence avec Faïza Guène . Travailleuse et passionnée elle a découvert le rap au collège avec les Psy 4, Sniper, 113 etc . . . Avant de se lancer dans des études d'histoire et de commencer sa carrière dans l'univers du Rap français .