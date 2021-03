Les Femmes du Rap : Narjes Bahhar

Dans cet épisode des Femmes du Rap, Fif Tobossi a rencontré Narjes Bahhar, reporter, animatrice et responsable éditoriale chez Deezer France.

par Team Mouv'

Dans Les Femmes du rap, Fif Tobossi rencontre des femmes qui travaillent à des postes clés dans l'univers du rap français . Ensemble, ils reviendront sur l'importance de leurs rôles au sein de la scène musicale française à travers des anecdotes et des interviews .

Pour cet épisode, Fif nous emmène découvrir le quotidien de Narjes Bahhar au travail, en direct depuis ses locaux de Deezer, elle nous laisse découvrir son quotidien . Reporter et animatrice passionnée de rap, elle sillonne la France pour faire découvrir les talents cachés des quartiers ou peu de reporters se déplacent . Vous pourrez par exemple la suivre sur le terrain avec Mous - K ou en pleine interview avec la star mondiale Aya Nakamura. Elle revient sur sa passion pour le journalisme et ses études ainsi que son appétit pour le terrain et le "Peu - ra" comme elle aime l'appeler .