Les Ardentes : le festival belge dévoile de nouveaux noms

Le festival belge Les Ardentes enrichit sa programmation de folie avec tes artistes rap du moment : Green Montana, Guy2Bezbar, Larry...

L’incroyable programmation du festival Les Ardentes n’a pas fini de nous surprendre. Le célèbre festival belge se déroulera à Liège le 7,8,9 et 10 juillet 2022. Les deux éditions précedentes se sont vues annulées pour les raisons saniataires que nous connaissons tous à trvers la pandémie de Covid-19 mais pas de panique le festival se rattrape et envoie du lourd !

Parmi la programmation déjà annoncée, les festivaliers pourront écouter des concerts de nombreux artistes francophones, avec entre autres PNL, SCH, Sexion d'Assaut, Damso, Niro, Ninho, Freeze Corleone, Ziak, Gazo, Leto, PLK, Jok’Air, Zola,Hamza et le youtubeur et rappeur Prime** ou encore Stromae , mais aussi des artistes internationaux avec la présence de Roddy Ricch,** A$ap Rocky, Tyler, The Creator ou encore Megan Thee Stallion et Burna Boy.

A ces noms de folie, s'ajoutent quatre nouveaux artistes à savoir Green Montana, Guy2Bezbar, Larry et Moji & Sboy :

