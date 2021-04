Les 10 rappeurs francophones les plus écoutés de l’histoire sur Spotify

Découvrez le Top 10 des rappeurs francophones les plus écoutés de l'histoire sur la plateforme de streaming Spotify.

par Team Mouv'

Le média Midi/Minuit spécialisé dans les chiffres et statistiques, vient de dévoiler la liste des artistes urbains francophones les plus écoutés de l'histoire sur Spotify . Cette liste prend la forme d'un top 10 .

Qui streame le plus ?

On apprend alors que Jul est le rappeur francophone le plus streamé de l'histoire sur Spotify avec plus de 2,5 milliards de streams. Un chiffre énorme, qui s'explique par les nombreux succès commerciaux, portés par une discographie dense composé de 22 albums studios . Derrière lui, on retrouve les deux frangins du 91 : PNL avec 2 milliards de streams . Ensuite c'est Ninho qui prend la troisième place, avec 1,9 milliards de streams, lui qui a sorti deux albums studios et 6 mixtapes .

Aya Nakamura est la seule artiste féminine de ce top 10, elle prend la 4ème place devant Gims ( 5ème ) . Derrière lui, on retrouve Damso, Nekfeu, Booba, Niska puis Dadju .