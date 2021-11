Les 10 albums les plus écoutés de l'année sur Deezer viennent de tomber, et, ce ne sont que des albums de rap français...

Dans le top 10 des albums les plus écoutés de Deezer en 2021 nous avons Jul, SCH ou encore Booba . . .

Le rap français domine le classement Deezer

L'année 2021 touche à sa fin et comme toujours, cette période nous amène donc aux classements musicaux . . .

Le classement Deezer a révélé sa liste des artistes les plus écoutés sur sa plateforme durant ces onze derniers mois . Parmi les bonnes nouvelles, le rap est très présent puisque les trois premiers titres du Top sont issus du rap français : "La kiffance" de Naps, "Petrouchka" de Soso Manes et PLK et "Bande organisée" de 13'Organisé .

Le top 3 des albums les plus écoutés est également 100% rap français :

"JVLIVS II" de SCH occupe la première place, Ninho la deuxième avec "M . I . L . S 3" et enfin, Booba est à la troisième place avec "Ultra" .

Du côté des artistes les plus écoutés on retrouve Jul, Ninho et SCH .

Les titres les plus écoutés de l’année sur Deezer en France

1 . La Kiffance, Naps

2 . Petrouchka, Soso Maness feat . PLK

3 . Bande organisée, 13 Organisé

4 . Dance Monkey, Tones and I

5 . Fever, Dua Lipa et Angèle

6 . Le temps, Tayc

7 . La Seleçao, Alonzo

8 . Blinding Lights, The Weeknd

9 . Montero ( Call Me By Your Name ), Lil Nas X

10 . Mona Lisa, Booba

1 . JVLIVS II, SCH

2 . M . I . L . S 3, Ninho

3 . ULTRA, Booba

4 . QALF infinity, Damso

5 . Spleen, Djadja & Dinaz

6 . Destin, Ninho

7 . Demain ça ira, Jul

8 . Les étoiles vagabondes : expansion, Nekfeu

9 . Capo Dei Capi Vol . II & III, Alonzo

10 . Deux frères, PNL

1 . Jul

2 . Ninho

3 . SCH

4 . Naps

5 . Booba

6 . Djadja & Dinaz

7 . Damso

8 . PLK

9 . Dadju

10 . Nekfeu

1 . Dua Lipa

2 . Aya Nakamura

3 . Sia

4 . Billie Eilish

5 . Vitaa

6 . Angèle

7 . Rihanna

8 . Doja Cat

9 . Céline Dion

10 . Ariana Grande

1 . La Zarra

2 . Ronisia

3 . SDM

4 . Bekar

5 . Emma Peters

6 . Nej

7 . Doria D

8 . Iliona

9 . Guy2bezbar

10 . November Ultra