Lefa et Vald : "Bitch" certifié single de diamant

Lefa et Vald ont décroché le single de diamant avec leur collab' sur le titre "Bitch".

par Team Mouv'

Le titre Bitch est sorti en 2019 et décroche maintenant la certification single de diamant . Vald et Lefa "ont fait du sale" pour ce morceau et même deux ans après le succès est encore là !

Un duo qui rend accro

Ce 31 aout, Lefa a pris d'assaut son compte Twitter pour montrer à ses fans que le titre en feat avec Vald intitulé Bitch est désormais single de diamant .

Lors de sa sortie en juillet 2019, Vald et le rappeur de la Sexion d'Assaut ont fait sensation avec un morceau bresom gonflé d'ego trip . Dans le clip Vald s'était glissé dans la peau d'un drogué violent accro à une substance créée à partir de plumes de paon . Lefa quant à lui joue le rôle du riche dealer de drogue mystérieux .

La séquence est visuellement très travaillée avec des plans dignes d'un film . L'ambiance et l'histoire ont su interpeller les internautes et faire de ce single un morceau qu'on n'oublie pas . Actuellement les deux rappeurs doivent se sentir comme dans un "p'tit coin de paradis" après cette annonce !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour découvrir MKL le beatmaker caché derrière ce hit rendez - vous dans l'épisode de La Prod présentée par Raphaël Da Cruz !