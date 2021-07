Lefa et Tayc sont désolés dans le clip de "Sorry"

Pour sa connexion avec Tayc sur "Sorry", Lefa nous offre un clip bien coloré.

par Team Mouv'

Quelques semaines après nous avoir dévoilé Bleu Pâle en collaboration avec Di - Meh, Lefa revient sur le devant de la scène en nous annonçant comme par magie la sortie de son EP Code pin . Dévoilé le 9 juillet dernier, Lefa a créé la surprise .

Un EP 6 titres composé d'un unique featuring avec Tayc. Les deux artistes ont collaboré sur le titre Sorry et Lefa a dévoilé le visuel . Réalisé par Mahine Sef, le clip est bien coloré, estival et laisse place à ce hit de l'été .

A peine sorti, la vidéo entre déjà dans les tendances de la plateforme vidéo YouTube et promet d ( ambiancer vos vacances .