Le top 10 des albums de rap français les plus vendus en 2021

C’est sans surprise qu’Orelsan se hisse n°1 du podium des 10 albums de rap français les plus vendus en France en 2021 avec son album “Civilisation”.

par Team Mouv'

Alors que le rap français a su briller tout au long de l’année 2021 en nous fournissant des projets aussi incroyables les uns que les autres, c’est ce jeudi 6 janvier 2022 que Kultur nous a dévoilé dans un tweet le top 10 des albums les plus vendus cette année dans la catégorie rap français d'après la SNEP.

Orelsan, SCH et Damso en tête du podium

C’est sans surprise que l’album Civilisation d’Orelsan se hisse en tête du podium. L’album qui est sorti à un peu plus d’1 mois avant la fin de l’année a pourtant décroché le triple disque de platine et a cumulé un total de 340 000 exemplaires vendus. Un exploit dans le rap game qui permet au rappeur, avec son 4ème album solo, de rentrer dans la légende.

La médaille d'argent est attribuée à SCH avec son album JVLIVS II qui a lui aussi été certifié double disque de platine avec plus de 200 000 ventes accumulées et qui a su écraser la concurrence lors de sa sortie le 19 mars 2021, se hissant au top durant un long moment avant le retour d'Orelsan .

L'album de Damso QALF Infinity sorti le 29 avril 2021 a également marqué l'année et a même été l'album le plus streamé sur Spotify . Après avoir sorti la première partie en 2020, le rappeur belge est revenu en force et a su proposer une réédition plus que réussie et qui lui permet d'atteindre la 3ème marche du podium.

Comme à son habitude, Jul figure dans le classement et enchaîne les certifications . Avec son 15ème album sorti le 25 juin dernier et certifié disque de platine, l'ovni prend la 4ème place du classement.

Ninho s'empare de la 5ème et 6ème place avec M . I . L . S 3 . 0 et Jefe. Pourtant sorti en mars 2020, sa mixtape M . I . L . S 3 . 0 ne s'est pas essoufflée l'année suivante et a même obtenue le triple disque de platine en début d'année 2021. Même si le rappeur du 91 avait annoncé une pause dans la musique, il est pourtant revenu le 3 décembre dernier avec Jefe. L'album qui on le rappelle ne propose aucun morceau en featuring ( un choix très audacieux ) a néanmoins décroché le disque de platine, soit plus de 100 000 équivalents ventes, le 17 décembre c'est - à - dire seulement 2 semaines après sa sortie.

À la 7ème place, on retrouve NAPS et son album Les mains faites pour l'or sorti le 2 avril 2021 . Le marseillais s'est fait entendre tout au long de l'année que ce soit avec ses projets perso mais aussi avec le Classico Organisé. Celui qui a sorti 2 albums en 1 an avec également Best Life a réussi à se placer au devant de la scène française et particulièrement avec son hit La Kiffance, titre phare de LMFPLO, qui a été le phénomène de cette année 2021jusqu'à être certifié double single de diamant.

Le duo phénomène Djadja et Dinaz occupe la 8ème place avec leur album Spleen sorti le 26 mars 2021 . Leur 5ème album leur a offert leur 5ème disque de platine, 5 mois après sa sortie. Avec leur fanbase à la puissance inouïe, les deux rappeurs de Meaux ont également dépassé le milliard de vues sur YouTube et ont vu leur Zénith complet en seulement 3h . On espère les retrouver en 2022 .

À l'avant dernière place, on retrouve le père du rap français, Booba et son 10ème album de sa carrière Ultra__, sorti le 5 mars dernier . Annoncé comme étant son dernier projet musical avant sa retraite ( le rappeur s'est rétracté par la suite ) , celui - ci a marqué l'année 2021 puisqu'il a cumulé presque 10 millions d'écoutes le jour de sa sortie sur Spotify et qu'il a obtenu le disque de platine 3 mois après .

Enfin, sur la dernière marche du podium, on retrouve étonnement ( ou pas ) PNL et leur album Deux Frères. Alors que les rappeurs des Tarterêts ont encore du repousser leur tournée à l'année 2022, les fans attendent à leur façon et ce projet qui est pourtant sorti le 5 avril 2019 a encore fait fureur en 2021. Le duo qui est en ce moment totalement absent de la scène musical continuent cependant de vendre leur album certifié disque de diamant.