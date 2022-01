Le temps passe et Jazzy Bazz passe un cap

Dix ans après son premier album, Jazzy Bazz revient en grande forme avec Memoria, un troisième album studio qui prend la forme du film de sa vie.

par Jérémie Léger

C'est incontestable, l'Entourage est l'un des collectifs de rap français les plus brillants de ses dernières années. Tour à tour, les membres du groupe sont parvenus à se hisser au sommet du rap game en conjuguant à la fois succès d'estime et commercial. Et même s'il est n'est pas la tête la plus médiatisée du crew, Jazzy Bazz n'échappe pas à la règle. Il n'y a qu'à regarder : son album Memoria est sorti et tous les regards se sont tournés instantanément vers lui.

Publié presque quatre ans après Nuit, son dernier album studio en date, ce nouveau projet aura mis du temps à arriver. On pourrait alors penser que le rappeur parisien, qui se qualifie lui-même comme le plus grand des glandeurs, a simplement flemmardé, mais c'est tout le contraire. Comme beaucoup d'artistes pendant la pandémie, il a pris le temps pour se recentrer sur lui-même, renouveler son inspiration et cultiver sa créativité. De cette remise en question profonde sont nés deux projets en 2021 : le mélodique Private Club en duo avec son pote EDGE et l'EP en trois parties Memento. La synthèse de tout ça, c'est Memoria, un nouvel album que le rappeur a conceptualisé comme étant le film de sa vie.

Une réalisation d'orfèvre

Qui n'a jamais rêvé de voir sa vie adaptée en film à gros budget ? C'est justement l'objectif que s'est fixé Jazzy Bazz au travers son nouvel album. En 17 titres, il cherche à nous raconter son histoire, celle d'un artiste depuis toujours guidé et inspiré par la nuit. La notion du temps qui passe, la nostalgie, les souvenirs, les mémoires de l'humanité, la peur de la mort ou encore son rapport à la postérité... Telles sont les réflexions profondes qui se bousculent en vrac dans la tête du rappeur. Des thèmes qui mis ensemble tissent le fil rouge de Memoria.

Pour tenter de trouver des réponses à ses questionnements existentiels, le rappeur de l'Entourage s'est inspiré de nombreux films et séries mêlant science-fiction et anticipation. Une vidéothèque assez large au vu des nombreuses références distillées tout au long de cet opus : 2001 l’Odyssée de l'Espace bien sûr, mais aussi Akira, Ghost In The Shell, Blade Runner, Black Mirror la filmographie de Sergio Leonne, The Wire ou encore bien évidemment le Joker, éternel alter-ego de notre anti-héros cinéphile.

S'inspirer du travail des autres, c'est bien, mais pour réellement façonner un film musical à son image, Jazzy Bazz a pris soin de glisser dans son album, tous les ingrédients qui façonnent son identité artistique depuis dix ans. Ainsi donc, lorsqu'il ne se balade pas dans les couloirs sombres d'Arkham, le Joker déambule seul la nuit entre les rues de Paris et Gotham City, et trouve dans ces balades nocturnes une source inépuisable d'inspiration.

Mais contrairement à l'époque où la noirceur de nuit avait un effet autodestructeur sur lui, le rappeur, à force de sagesse et d'expérience, est parvenu à totalement apprivoiser ce mood. De l'obscurité, l'artiste n'est définitivement plus prisonnier. Il n'a jamais été aussi lucide. La mélancolie l'habite toujours bien sûr, mais sur Memoria, elle a plutôt un rôle de moteur dans sa quête de gloire qu'un effet néfaste à son bien-être. Après une décennie de carrière, Jazzy Bazz n'a désormais plus qu'une chose en tête, « marquer la culture, voyager en jet et rouler en Formule 1 ».

Qu'il est bon de voir que Jazzy Bazz assume enfin pleinement qui il est. Et s'il est coutume de dire que la meilleure musique nous vient des artistes les plus torturés, Ivan Bruno-Arbiser de son vrai nom nous prouve le contraire. Que ce projet en soit témoin : il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il lâche prise.

Jazzy Bazz au sommet de son art

Avant même la sortie de Memoria, dans son freestyle 1989 sur une face B de J. Cole, Jazzy Bazz affichait clairement ses ambitions. « J'suis au sommet d'mon art, en pleine maîtrise, des phases hyper précises ». A l'écoute de cet album, comment lui donner tort ? Lui qui a su trouver le parfait équilibre entre exigence créative et spontanéité.

Musicalement déjà, Memoria est un condensé de toutes ses influences accumulées depuis dix ans. On y trouve autant les prods sombres et aériennes fidèles à ses racines que des vibes plus actuelles et mélodieuses issues de ses projets plus récents. "J'sais tout faire, j'suis polyvalent", clame t-il justement dans Panorama, sa dernière collaboration avec Alpha Wann. Mais peu importe la couleur de ses prods, les BPM, les rythmes ou les drum kits qu'il utilise, le rappeur reste old school dans son approche du rap.

Car au-delà de multiplier les références d'érudit de rap, Memoria donne la part belle au sampling, un élément central du hip-hop à l'ancienne. Puriste dans l'âme, le rappeur n'hésite d'ailleurs pas à aller chercher des échantillons tous plus obscurs les uns que les autres, à l'image du pianiste de jazz Yaron Herman sur D.ieu et de The Hop l'orchestre hip-hop avec qui il avait déjà collaboré sur Berline Noire. A noter aussi qu'il invite son père, professeur de musique et éminent saxophoniste à faire un solo sur le morceau .RAW Spleen, et ça c'est beau.

Non-content d'avoir modernisé sa formule tout en gardant cette identité old school, ce bon vieux Jazz a également progressé au niveau de l’interprétation. A une époque où les MC jouent généralement soit la carte de la technique, soit la carte de l'émotion, le Joker a quant à lui choisi de mêler les deux. Adepte des punchlines aiguisées, des jeux de mots habiles, des descriptions fines, des homophonies, des paronomase et autres figures de style, il va rester fidèle à son sens de la formule tout en se payant le luxe de toucher les cœurs et faire réfléchir les gens. La technique au service de l'émotion en somme.

Mais si Jazzy Bazz a aujourd'hui atteint un tel niveau de maîtrise artistique, c'est aussi grâce à l'influence de ses collaborateurs. Contrairement à l'époque où il était plus renfermé et n'amenait que rarement d'autres artistes dans son univers, il s'est ouvert davantage sur cet album. Il a bien sûr invité ses potes de longue date Nekfeu, Alpha Wann et EDGE mais a également sollicité d'autres noms plus exotiques comme Laylow, Josman & Robdbloc.

Le point commun entre tout ce beau monde ? Jazzy Bazz les considère tous comme les meilleurs dans leurs domaines respectifs. En plaçant la barre si haute au niveau de ses guests, le Parisien va naturellement stimuler son côté compétiteur et chercher par conséquent à donner le meilleur de lui-même. En face, les invités vont naturellement chercher à se surpasser pour honorer l'estime de leur hôte. Et croyez-moi, avec un tel niveau d'exigence de tous les côtés, c'est l'auditeur qui gagne à la fin.

"T'es face à un crack, à chaque album je passe un cap", rappe Jazzy Bazz sur Dark City. Plus qu'une affirmation teintée d'egotrip, cette punchline est criante de vérité et Memoria en est la preuve. Comme nous, le rappeur a bien conscience que la spontanéité, la maîtrise et la rigueur dont il a fait preuve sur cet album feront encore plus monter sa valeur à l'avenir. Il faut dire que les rappeurs underground qui marchent à grande échelle, parce qu'ils évoluent avec leur temps sans compromettre leurs valeurs, ni perdre de vue les racines de leur art, c'est plutôt rare dans l'industrie. Jazzy Bazz voulait rendre fier les siens et marquer la culture de son empreinte ? De nuit comme de jour, il peut dormir tranquille car le contrat est rempli.