Le Rat Luciano : "Rohff est un grand monsieur du rap et ça ne date pas d'hier"

Le Rat Luciano exprime tout son respect à l'égard de Rohff

par Jérémie Léger

Le Rat Luciano a eu vent des mots récents de Rohff à son égard et n'a pas manqué de lui exprimer son respect en retour.

Il y a quelques semaines dans le cadre de la sortie de son dixième album solo, Grand Monsieur, Rohff était l'invité de l'émission Le Code. Au micro de Mehdi Maïzi, le rappeur de Vitry s'est offert une belle occasion faire le point de son immense carrière, tout en se remémorant quelques bons souvenirs. Durant cet entretien fleuve et sans concession, le journaliste lui a alors demandé avec qui il avait préféré collaborer après tant d'années dans le game. La réponse d'Housni ne s'est pas faite attendre : Le Rat Luciano.

Évidemment, le PDRG ne s'est pas contenté de lâcher un nom. Il a spontanément argumenté son choix : “A cette époque-là, le rap était en pleine essence [ … ] Le Rat avait beaucoup de buzz et on sentait qu’il se butait au Queens. L * * e fait qu’il est fait appel à moi pour son album m’a montré qu’il était dans le même état d’esprit que moi ». Évidemment * , * ces mots sont arrivés jusqu'aux oreilles de l'intéressé et il nous a fait l'honneur d'y répondre.

Vrais reconnaissent vrais

Bien que Le Rat se tienne toujours loin des médias, la tentation de lui offrir un droit de réponse était trop forte. Nous l'avons donc contacté et sa réaction fut sans sans appel : « Les propos de Rohff m'ont touché. Comme il l'a dit, on était dans le même état d'esprit à l'époque, en terme de musique et d'inspiration. On a à peu près le même âge et on vient tous les deux de l'école de la rue. Aujourd'hui encore, c'est clairement un gars qui me motive. Il est toujours là, toujours chaud quand il rappe et ça m'inspire ».

Une estime qui, sans surprise, va bien au-delà de la musique «Rohff, c'est quelqu'un que j'apprécie, même si on s'est pas vu depuis longtemps. A chaque fois qu'on s'est croisé, il y a eu un respect réciproque et de l'amour entre nous. Ça, ça change pas. Qu'il sache que tout le respect et tout l'amour que j'ai pour lui, ça bougera pas ».

La première fois que les deux hommes se rencontrent, c'est à Marseille, à la fin des années 90, lors de la conception de la compilation « Bienvenue dans le 13 ». De cette époque, Le Rat se souvient : «C'était la première fois qu'on s'est croisés. On s'est connectés et on a tout de suite eu un bon feeling. C'était un découpeur et j'ai immédiatement envie de faire un morceau avec lui ».

Les vrais savent, le son en question, c'est « Nous contre eux », une collaboration brûlante avec Rohff et Sat l'Artificier, sur Mode De Vie... Béton Style ; l'unique album solo de Lucianuzi sorti en 2000. Un titre qui a résolument marqué l'ex de la FF. Il se souvient : « Franchement, sur ce son, il a tout déchiré, tout brûlé, il a défoncé la prod. Si ce morceau a été un tremplin pour lui, pour moi, il n'en avait clairement pas besoin car déjà à l'époque, c'était un monstre du rap ».

Des mots forts et sincères qui ne manqueront pas de faire plaisir à ce rappeur adulé par les uns, mais détesté par les autres. D'ailleurs, envers ceux qui ne mettent pas de respect sur le nom de Rohff, Le Rat Luciano ne mâche pas ses mots : « Malheureusement, que tu fasses quelque chose de bien ou mal, il y aura toujours des gens pour te critiquer. Ses détracteurs peuvent toujours parler mais la plupart n'ont pas fait le quart de ce qu'il a accompli. Que ce soit dans le rap ou dans la vie, je ne sais même pas s'il le feront un jour ». Il ajoute : «Dans le rap, beaucoup se prétendent vaillants, mais ROH2F, autant dans la rue que dans le rap, c'est un vrai vaillant, Encore aujourd'hui c'est quelqu'un et sa carrière inspire le respect ».

Rohff X Le Rat Luciano : à quand une nouvelle collaboration ?

Après tant d'amour et de respect mutuel exprimé, on est légitimement en droit de se demander pourquoi les deux artistes n'ont pas de nouveau partagé le micro. Au détour d'un souvenir, Le Rat s'est justement rappelé qu'une seconde collaboration avait été avortée il y a quelques années : « Sur son album précédent, on devait faire un son ensemble, mais ça ne s'est pas fait. Il m'avait envoyé une instru, j'ai posé, mais je n'étais pas spécialement content du résultat. Je lui ai demandé un autre support musical pour faire autre chose, mais niveau planning, c'était compliqué autant pour lui que pour moi. C'est dommage en vrai ».

Malgré l'expression de quelques regrets, à l'heure actuelle, aucun nouveau featuring entre les deux rappeurs n'est dans les tuyaux. Ceci dit, l'ancien Bad Boy de Marseille laisse la porte grande ouverte : «Dans la musique, je suis spontané et je ne suis pas du genre à me projeter, mais tout est possible. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais si Dieu veut ça se fera. Il sait où je suis si besoin. En attendant, je lui envoie toute ma force pour son projet. Je le dis et je le répète, Rohff est un Grand Monsieur et ça ne date pas d'hier ».

Dans un rap game gangrené par les clashs, tant de bienveillance entre deux grands noms du rap français ne peut que faire du bien. A l'aube d'une nouvelle année propice aux bonnes résolutions, beaucoup devraient en prendre de la graine.