Le Rat Luciano a tourné un clip au Stade Vélodrome

Un retour prochain du Rat est-il à présager ? C'est ce qu'on peut comprendre en voyant les images montrant le tournage d'un clip au Stade Vélodrome.

par Team Mouv'

Le Rat Luciano est une légende à Marseille. Il y a plus de 20 ans et le premier album de la Fonky Family, Si Dieu Veut, le rappeur est rentré dans le cœur des Marseillais, pour ne plus jamais en sortir.

Il a sorti deux projets personnels Mode de vie - Béton Style et Quartier Attitude à 10 ans d'intervalle. Le premier en 2000, le second en 2010. Le rappeur s'était fait discret depuis la sortie de son dernier projet. Cependant, ses dernières collaborations, avec JUL ou Lacrim, ont remis ce grand nom du rap marseillais sur le devant de la scène.

Un nouveau projet arrive ?

Tout porte à croire qu'un projet serait actuellement en préparation. Il l'a évoqué à plusieurs reprises ces derniers temps. De plus, dans quelques vidéos dévoilées sur Twitter, on découvre que l'artiste a tourné un nouveau clip au Stade Vélodrome. Les images laissent supposer une communion avec les supporters de l'OM.

