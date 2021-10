Le projet 100% Sevran sortira prochainement avec un docu

La mixtape sortira bientôt et aura même droit à son documentaire.

par Team Mouv'

On en a beaucoup parlé en 2020 : un projet 100% Sevran avait été annoncé l'été dernier . Si peu de nouvelles avaient été données depuis 2021, on vient d'apprendre que la sortie de la mixtape est proche, et que celle - ci sera accompagnée d'un documentaire .

À l'été 2020, sans doute inspiré par plusieurs compilations comme 93 Empire de Sofiane ou 13'Organisé de Jul, DA Uzi a lancé l'idée d'un album regroupant tous les rappeurs de Sevran . La compilation sevranaise, qui devrait regrouper notamment Kalash Criminel, Zefor et DA Uzi, avait été au cœur des polémiques suites à la non - invitation de Kaaris, pourtant issu de la même ville . Celui - ci devrait finalement peut - être faire partie de la collab .

Le projet se concrétise

Si aucune date n'avait été annoncée pour le projet, on l'attendait pour 2021 . La fin d'année approchant, l'équipe de Sevran a commencé à teaser le projet, et il devrait sortir bientôt . Dans une vidéo publiée sur YouTube, sur un compte du nom de "Sale Epoque" ( probablement une référence au freestyle du même nom de DA Uzi ) , on voit les premières images de ce projet, qui sera en fait plus qu'une compilation : un documentaire est prévu afin d'accompagner la mixtape .

Les quelques images, qui montrent la ville de Sevran sur une prod aux tonalités mystérieuses, ont été tournées par Céline Ms'ili et sont accompagnées d'un court texte : "un reportage autour de la ville s'imposait . Avec une première partie qui présente les différents quartiers de la ville, les fiefs des rappeurs actuels et émergents, mais pas que, les habitants, mecs de quartier, prennent aussi la parole . Cette partie fait un état des lieux, pour que le public puisse comprendre d'où vient cette hargne et détermination" .

Encore plus étrange, un compte Instagram sous le nom de Sale Epoque s'est abonné aux rappeurs de Sevran, mais pas à Kaaris : serait - il donc finalement absent de la mixtape ?

Pas plus d'infos pour le moment, et le teasing se veut énigmatique . Mais on sait en tout cas que le projet est en route, qu'il arrive bientôt et qu'il sera encore plus grand que ce qu'on imaginait jusque là .