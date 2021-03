Skread : le producteur français récompensé aux Grammy Awards

Skread, l’incontournable producteur et beat maker du rap français, a été récompensé par un Grammy pour le son "23" disponible sur le dernier album de Burna Boy et qu’il a composé.

par Team Mouv'

Le saviez - vous ? Un frenchie a été récompensé lors des derniers Grammy Awards .

Skread x Burna Boy

Ce dimanche 14 mars se tenait la cérémonie des Grammy Awards en direct de Los Angeles et présentée par l’humoriste Trevor Noah . Parmi la ribambelle d’artistes américains récompensés, Beyoncé en tête, se trouvent quelques artistes étrangers . Le chanteur Burna Boy est l’un d’eux . Le Nigérian a remporté le Grammy du "Meilleur album de musique du monde" pour "Twice As Tall".

Sur la tracklist de cet album se trouve le son "23" produit et composé par Skread. Avec cette instru toute douce, on reconnait bien la patte du producteur historique du rap français avec ses sonorités caractéristiques, épurées et brutes . Ce Grammy, il est aussi pour lui !

Skread récompensé aux Grammy pour le son "23" de Burna Boy

La consécration

En plus de 15 ans de carrière, Skread a tout réussi et n’a plus rien à prouver . Le producteur originaire de Caen a accompagné l’évolution du rap français et a participé à lui donner ses lettres de noblesse. Il a commencé par produire à la fin des années 2000 en travaillant avec Booba, Rohff, Sinik, Passi ou encore Diam’s sur "La boulette". De nombreuses fois récompensé aux Victoires de la Musique, Skread s'est rapidement fait un nom .

Mais si vous connaissez son nom, c’est surtout parce que Skread est le producteur historique d’Orelsan et des Casseurs Flowters. Il est celui qui a modelé et construit la majorité de leurs sons . Lors de son concert à Bercy en 2018, Orel criait à la foule qu’il ne serait pas là où il est aujourd'hui sans son pote et inamovible beat makers .

Le rappeur, lui aussi originaire de Caen, a d’ailleurs félicité Skread pour ce Grammy sur une story Insta .

Orelsan félicite Skread pour son Grammy sur Instagram

Cette nouvelle récompense vient consacrer une carrière déjà impressionnante qui n’est pas prête de se stopper . Skread est toujours en préparation d’un album solo.