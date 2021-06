Orelsan : une photo fuite et son look fait réagir les internautes

On a enfin des news d'Orelsan, même si ce n'est qu'une photo.

par Team Mouv'

Orelsan se fait rare alors que toute la scène rap est dans l'attente interminable du featuring Orelsan X Ninho. La sortie du morceau a été annoncée en juillet 2020 mais depuis RIEN . On sait juste que le clip a bien été tourné et que le single figurera sur le label Mansa Music dans une compil' aux côtés d'Alonzo et même de Chris Brown en feat avec Dadju . Depuis nous n'avons plus de nouvelles et les fans d'Orelsan s'inquiètent .

Des internautes sans pitié

L'appel des fans a été entendu, une photo de Raplume a été postée hier sur Twitter où l'on voit le rappeur à côté d'un membre du média . Cheveux longs et dégaine décontractée, le rappeur originaire de Caen montre qu'il n'a plus rien à prouver quand on est déjà au plus haut .

Si avoir des news du rappeur fait vraiment plaisir, c'était mal connaître la communauté Twitter et ses fameuses réactions à chaud . Intransigeants, les twittos n'ont pas laissé passer ce nouveau look :"Bah on s’inquiète encore plus là du coup, on dirait il a 80 balais le reuf" . Les commentaires n'y vont pas de main morte . "On dirait mon prof de philo de 50 ans"; "C qui la meuf a gauche ?" . Si les oreilles d'Orelsan sifflent ce n'est pas "le chant des sirènes" au loin mais bien les tweets corrosifs des internautes .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ce qui est sûr c'est qu'un featuring Ninho - Orel risque de retourner le rap game et c'est bien ça le plus important .