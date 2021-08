Le Motif présente le premier morceau de son concept “Un son par jour"

Pour la deuxième saison de son concept "Un son par jour", Le Motif présente le premier morceau "Mention Fort".

par Team Mouv'

Le Motif fait son grand retour avec son concept inédit qui a fait fureur sur YouTube : la saison 2 de son programme "Un son par jour" est lancée avec un premier morceau inédit . C'est donc un an après que Le Motif revient avec sa série de vidéos dans laquelle il présentera pendant un mois, un titre par jour .

"Mention Fort"

Pour ce retour très attendu, Le Motif fait fort avec un premier morceau intitulé Mention Fort. Comme pour la première saison, on retrouve l'artiste dans son format vlog tout aussi intimiste dans lequel il se livre sur son processus de création . Un format très apprécié par sa communauté . Pour Mention Fort, Le Motif propose un titre entrainant avec une prod aux sonorités soca, parfait pour l'été . Malheureusement pour les fans, le morceau ne sera disponible sur les plateformes que s'il obtient le plus de likes et de commentaires . Tout repose donc sur les fans et leur engagement .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix