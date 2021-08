Le Motif : depuis son lit, il a plié le son de l’été

Le Motif réalise le premier hit de l'histoire fait dans un lit.

par Team Mouv'

Producteur, chanteur, auteur et topliner, le jeune belge fait partie de la nouvelle génération de beatmakers que tout le monde s'arrache, il a produit des tubes pour Niska, Booba, SCH, Dosseh, Siboy, Lorenzo, PLK, Dixon, Timal ou encore Shay, qui n’est autre que sa sœur . Le Motif a déjà sorti son propre projet avec le maxi Première Partie. Un an après la saison 1 de Un son par jour, le producteur belge aux multiples casquettes continue d'enflammer le mois d'août et pète déjà les scores avec ses vidéos .

Le jour 6 : confort et travail

Petite particularité pour ce jour 6 puisque Le Motif nous reçoit non pas dans son studio, mais dans son lit ! Un lendemain de soirée idéal pour commencer un nouveau banger en direct depuis sa chambre .

Tu peux pas faire des bring de haute voltige si tu vas pas en soirée . . .

Le petit dej' 5 étoiles, un petit jus d'orange, le logiciel avant de sortir, le micro, la carte son, le câble à 150€ et le voilà prêt à faire de la musique . Imprégné par la vibes club et par la bonne soirée qu'il a passé la veille, Le Motif se penche direct sur l'instru du son numéro 1 des club en ce moment Petrouchka produite par le beatmaker belge La Miellerie, toute juste certifié disque de diamant ! Rapidement, lui vient une multitude de toplines sur lesquelles il va immédiatement écrire .

Les conseils d'écriture

Grace aux conseils de son pote, Le Motif va nous donner ce qu'il appelle non pas la clé, mais le trousseau en nous conseillant de trouver une manière spéciale de répéter les mots en fin phrase .

Toute la nuit j'opère, j'opère solo dans la ville, dans la ville j'me perds parmi les zombies. . .

À ce qu'il parait, il faudrait aussi caler au moins une fois le mot "pétasse" pour faire un hit . . . Il enchaine avec un petit tuto pour enregistrer en mode foule. .

Tudu Bem, Tudu Tudu Bem !

Débarque ensuite son pote guitariste Assine Eb qui va lui aussi s'installer dans le premier "bed studio" pour ajouter quelques accords sur la prod . Le Motif est lancé et débite un 16 mesures de feu !

Sa motivation et sa facilité à casser l'algorithme nous donne l'eau à la bouche pour le reste du mois d'août pendant lequel il va continuer à produire un son par jour. Le meilleur de la saison 2 sera en plus disponible sur les plateformes le 10 septembre.