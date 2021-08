Le Motif annonce la saison 2 de ses vidéos "Un son par jour" pendant un mois

Un an après, le producteur belge Le Motif revient avec son concept d'un son par jour pendant un mois.

par Team Mouv'

Un an après sa série de vidéos "un son par jour", Le Motif s'est lancé à nouveau le défi de faire un son par jour pendant un mois avec une nouvelle vidéo et pète déjà les scores avec son annonce en vidéo assez décalée qui est en tendances YouTube . Les vidéos commenceront dès ce mercredi 4 août 2021 et seront à retrouver à 18H30 sur la chaîne YouTube du Motif .

Un challenge que les fans adorent

Le producteur tout droit venu de Belgique sait capter ses internautes et avait cartonné avec la première saison de son concept présentée il y a un an en août 2020 juste avant la sortie en septembre de son premier EP Première fois. Un challenge très apprécié des internautes qui permet très rapidement de découvrir les talents et les facilités du producteur .

L'été passé on avait notamment eu droit à des guests tels que Meryl ou encore à la création d'un son featuring ses abonnés YouTube ! Cet été prévoit d'être bien créatif pour Le Motif . On espère qu'un autre EP ou album fera suite à cette série de vidéos qui ne fait que commencer .