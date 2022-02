Le Juiice annonce son retour avec la mixtape "ICONIQUE"

Le prochain projet de Le Juiice vient d'être annoncé : la mixtape "ICONIQUE" sera disponible le 11 février.

La reine de la trap française est de retour ! Le Juiice a annoncé la date de sortie de sa prochaine mixtape sur les réseaux.

Bonne nouvelle pour les fans de Le Juiice : la trap mama est de retour, et elle n'a pas fini de nous en mettre plein la vue. Sur Instagram, la rappeuse et entrepreneuse vient d'annoncer la sortie de sa prochaine mixtape pour le 11 février 2022. C'est dans un post Instagram, dans lequel elle dévoile la cover du projet, réalisée par Bobby Dollar, que Le Juiice a révélé la sortie de ICONIQUE, sa troisième mixtape.

Trap Mama is back

Une sortie de plus pour la rappeuse hyperproductive, qui a enchaîné les clips ces derniers mois : avant Dieu Soit Loué, son dernier clip publié il y a un mois, la rappeuse d'origine ivoirienne a sorti BIIG en featuring avec 26 Keuss, et Jusqu'à la mort à l'automne 2020. De quoi confirmer son statut de poids lourd dans le monde de la trap, où elle reste une des femmes les plus reconnues pour son talent de kickeuse.

Pour rappel, Le Juiice commence sa carrière avec l'émission Rentre dans le Cercle, dans laquelle elle est remarquée par Fianso. Grâce à ses collaborations, notamment avec Jok'Air sur Mille-Feuilles et Bonne Bonne, Le Juiice se fait une place dans le game dès 2020, et en profite pour sortir ses deux premières mixtapes. Talentueuse, engagée, stylée et pleine de caractère, elle séduit son audience aussi bien que la critique.

Rendez-vous le 11 février pour découvrir le nouveau bébé de Le Juiice, qu'on a hâte de rencontrer.