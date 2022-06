Le jour où Seth Gueko a mis un vent à Kendji Girac

Seth Gueko raconte son "Doss du Game" avec Kendji Girac.

par Team Mouv'

C'est une anecdote assez loufoque que nous a confié Seth Gueko lors de son passage dans nos studio pour son Mouv' Rap Club, en témoigne sa phrase d'introduction : "Oh ce que j'ai honte".

"Mais tu ne l'as pas reconnu ? C'était Kendji Girac"

Interrogé sur un dossier qu'il aurait sur la carrière, le Barlou a raconté l'histoire de sa rencontre avec Kendji Girac. Cette dernière s'est déroulée à la FNAC, lorsqu'un individu est venu le voir et lui a dit : "Oh Seth, on aime bien dans la communauté des gitans, on t'aime beaucoup [ ... ] Franchement, c'est bien ce que tu fais". A la suite de leur échange, Seth Gueko lui a demandé : "Tu veux une photo ?" et explique : "J'ai le sentiment que c'est quelqu'un mais...".

Les deux artistes se séparent "Et après ma femme elle me dit 'Hey, mais tu ne l'as pas reconnu ? C'était Kendji Girac'". Un évènement qui a du mettre mal à l'aise celui qui va bientôt sortir son denier album puisque il explique : "En plus, on cherchait à le contacter pour faire un morceau esprit gitan".

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour l'instant, il n'y a toujours aucun signe d'une collaboration entre les deux artistes mais même si, comme le dit Seth Gueko, "il [ Kendji Girac ] doit l'avoir en travers de la gorge", un featuring marquerait un évènement important pour la communauté gitane.