Le jour où Orelsan a fait un énorme bide devant Diam’s, Booba, La Fouine, Rim’K…

Encore une anecdote assez folle sortie du documentaire sur Orelsan "Ne montre jamais ça à personne".

par Team Mouv'

Affiché aux 4 coins de la France, le documentaire sur la vie et la carrière d'Orelsan réalisé par son petit frère Clément Cotentin fait beaucoup parler depuis sa sortie le 15 octobre . Avec près de 20 ans d'archives, Ne montre jamais ça à personne fascine autant les fans, que les simples amateurs de musique et également les curieux .

Un premier battle raté . . .

Au fil des 6 épisodes de ce docu, on découvre des pépites et des anecdotes assez folles sur ce jeune prodige originaire de Normandie, qui a grâce à son talent, beaucoup de persévérance et l'aide de ses potes a réussi à devenir l'un des plus grands rappeurs français de sa génération . Et pourtant ce n'était pas gagné d'avance . . . On découvre notamment qu'une des ses premières apparitions en public en tant que rappeur se fait à un battle Unkut organisé par Booba en 2006 . Sûrs du potentiel de leur pote, Skread, Ablaye, Gringe . . . avaient confiance en Orel pour lâcher ses punchlines dont il a le secret . Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu . . . Sans doute un peu stressé, Aurélien a commencé à rapper et s'est fait directement huer par le public, pas du tout convaincu par le rappeur caennais . Du coup, élimination dès le premier tour .

Affiche Unkut Contest

Une grosse claque pour Orelsan . . . qui s'était également pris un vent par Booba un peu plus tard pour une histoire de prods "pas ouf" qu'il a tenté de lui envoyer par le biais de Skread .

Comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher !