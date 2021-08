Le jour où La Fouine a été confondu avec un joueur pro du PSG

Quand on donne à La Fouine une carrière autre que dans le rap.

par Team Mouv'

Après 20 ans de carrière, La Fouine a signé son grand retour avec la sortie réussie de XXI en mai 2021 .

Récemment, Laouni a reçu un bel hommage de la part d'un légionnaire qui a surpris tout le monde en lâchant un petit freestyle reprenant le classique Qui peut me stopper ?. Il a également fait parler de lui en affirmant avec détermination que le rap français était lyricalement plus chaud que le rap américain.

Fouiny joueur de foot pro ?

Dans une courte interview pour RMC Sport pour le format Double contact diffusé sur Snapchat, La Fouine a répondu aux questions sur le sport et a raconté une anecdote assez drôle sur le football . Résident à Miami, des Américains l'ont pris pour un joueur de foot professionnel du Paris - Saint - Germain .

Voici tous les détails de l'anecdote :

"J’habitais dans un complexe, on faisait des matchs de foot . Et moi en vrai au foot j’suis nul tu vois, j’suis pas un bon joueur . D’habitude quand je joue je suis le plus nul du terrain ( . . . ) . A la fin du match, ils sont venus me voir et m’ont demandé si j’étais footballeur professionnel . J’me suis dit waouh ! Ils m’ont dit que je jouais trop bien, mais moi je leur ai dit non, j’suis pété ! "