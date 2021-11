Le "Classico organisé" pète déjà les scores

Après le succès de sa compilation "13 organisé", en octobre 2020, Jul reprend l’idée d’un album collectif en proposant, cette fois-ci, de rencontrer leurs collègues parisiens. Une sorte de classico OM-PSG version rap.

Après l'incroyable succès du projet 13'Organisé, Jul a décidé de remettre ça, mais cette fois en invitant les rappeurs parisiens à jouer un Classico Organisé . Un projet qui réunit 157 rappeurs et rappeuses de Marseille et de Paris, toutes générations confondues . Le projet est disponible et il fait évidemment partie des grosses sorties de novembre .

Un projet encore réussi pour Jul !

Pour commencer, le clip "Le classico organisé", qui réunit Jul, PLK, Koba La D, SCH, Gazo, Soso Maness, Kofs, Guy2bezbar, Naps est déjà à plus de 3 millions de vues en 24 heures . ( Il est actuellement à 4 millions de vues ) . Pour le clip, le million de vues a été atteint en seulement 8 heures .

L'album en lui - même a déjà atteint les 4 millions de streams en 24h sur Spotify . Le morceau "Le classico organisé" est également premier du top Apple France, devant pas mal de titres de Niska qui a sorti son album en même temps .

Un engouement qui rappelle presque la folie autour des sorties des albums de PNL .

Un projet avec 157 rappeurs et même quelques rappeuses !

Jul a réussi à faire venir des grands noms de la scène de la capitale . On peut retrouver Lacrim, Kaaris, Rohff, Maître Gims, Oxmo Puccino ou Mister You côté parisien et SCH, Naps, Soprano et bien sûr Jul du côté marseillais . On peut tout de même remarquer l’absence du parisien Nekfeu, du duo PNL et de quelques poids lourds du rap français tels que Booba ou encore Orelsan, Niska et Ninho, qui sortent tous les trois leurs nouvel album en novembre .

Il réunit ainsi sur les trente titres plusieurs générations, plusieurs styles . Entre Gims et Soprano au rap décalé d’Alkpote, aux rappeurs du moment Guy2Bezbar et Gazo, au rap des années 1990 très stylisé d’Arsenik, de Youssoupha ou d’Oxmo Puccino, il arrive à faire un triple album de qualité ! Il y a également le populaire SCH, ou encore Rim’K du 113 . Plus de sept rappeurs en moyenne sont sur un même morceau, et les morceaux font en général 6/7 minutes .

Sur ce disque, il y a aussi quelques revenants du rap de rue des années 2000 comme LIM et Mac Kregor, du groupe Tandem .

Parmi les rappeuses et chanteuses présentes sur le disque il y a la Parisienne Doria, la Marseillaise Keny Arkana, Imen Es, Lyna Mahyem et Dina de Toulon .

L'album est disponible sur toutes les plateformes de streaming ! Les clips sortis sont pour l'instant "Loin de la calle" et "Le classico organisé" .