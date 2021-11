Le Classico Organisé : "Loi de la Calle" pète les scores

"Loi de la calle", le premier extrait du "Classico Organisé", est top 1 singles en France.

Loi de la Calle, le premier extrait du nouveau projet de Jul réunissant rappeurs Marseillais et Parisiens, est déjà en tête du Top Singles .

Le Classico Organisé est définitivement un des événements rap les plus marquants de l'année 2021 . Avec un premier single porté par Jul en featuring avec Lacrim, Mister You, Alonzo, Niro, Kofs, Le Rat Luciano et DA Uzi, Loi de La Calle, la collaboration parisiano - marseillaise se place en tête du top singles en France avant même que l'album soit sorti .

Une collaboration qui marquera 2021

En 24h seulement, le morceau a ainsi été streamé plus de 521 000 sur Spotify, soit deux fois plus que Bande Organisée, qui avait fait sensation dans un premier album en réunissant la scène rap marseillaise . Deux semaines après sa sortie, le titre vient d'entrer à la première place du top single avec 4,8 millions d'écoutes en streaming .

Jul annonçait en septembre un deuxième opus Paris - Marseille appelé "Classico Organisé" . Le projet, qui s'est dévoilé avec Loi de La Calle le 22 novembre, doit réunir 157 rappeurs de Paris et Marseille, dont on a déjà les noms . Avec cette sortie en fanfare pour le premier single issu de l'album, la bande de Jul confirme le poids de l'ovni et de ses projets dans l'univers rap actuel .

Exploit après exploit, le J multiplie les ventes et semble avoir trouvé la recette du succès, allant jusqu'à réconcilier les différents rappeurs pour un projet commun, et l'idée d'un projet Paris - Marseille semble définitivement plaire .

Un premier titre qui promet un album excellent, qui, si on lit la tracklist en détails, semble promettre tube sur tube . . . et on en redemande .