"Le Classico Organisé" : "Loi de la calle" avec Jul, Da Uzi, Niro, Kofs... pète les scores sur Spotify

Le single du "Classico Organisé" par Jul cartonne et prend le relève de "Bande organisée".

par Team Mouv'

Ça y est le Classico Organisé est enfin lancé ! Teasé depuis le 22 septembre par Jul lui même, l'un des projet les plus attendu de l'année commence son exploitation avec la sortie du titre Loi de la calle.

Pour ce premier single dévoilé, Jul régale et fait appel à quatre rappeurs parisiens : Lacrim, DA Uzi, Niro et Mister You. Pour les accompagné et respecter la parité, quatre rappeurs marseillais participent au son : Jul, Alonzo, Le Rat Luciano et Kofs .

Le clip du morceau a été dévoilé et trône déjà en tendance YouTube ( actuellement numéro 1 ) et ravit déjà les fans et il en est de même pour le morceau qui a séduit . En effet, en 24 heures seulement, le morceau comptabilise plus de 521 000 streams sur Spotify. A titre comparatif, le single phare de 13' Organisé Bande organisé avait fait plus de 278 000 streams .

Jul, fier de ce nouveau projet présenté avec Loi de la Calle a tenu à remercier ses fans et félicite le succès du single numéro 1 des playlits Spotify France :

