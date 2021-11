"Le Classico Organisé' : Jul et sa bande teasent le prochain clip

Jul tease la suite de "Classico Organisé" avec Koba La D, PLK, SCH, Gazo, Soso Maness, Kofs, Guy2bezbar et Naps.

par Team Mouv'

Le Classico Organisé est presque là ! Dans la dernière ligne droite, Jul a teasé une ultime fois le projet qui sortira le vendredi 5 novembre .

Ainsi, l'ovni a posté sur Instagram une photo largement likée et repartagée, où l'on peut l'apercevoir en compagnie de huit autres rappeurs, tous annoncés parmi 157 artistes sur la tracklist du Classico Organisé . On y aperçoit Koba La D, PLK, SCH, Gazo, Soso Maness, Kofs, Guy2bezbar et Naps aux côtés du J, dans ce qui ressemble aux premières images d'un clip .

Les premières images d'un futur classique

A projet grandiose, communication de la même envergure : après avoir annoncé la tracklist en direct du vélodrome à l'occasion du match Paris - Marseille, la bande du Classico Organisé a diffusé plusieurs extraits de l'album sur YouTube pour aider les fans à patienter . A la veille de la sortie officielle de l'album, Jul nous propose ainsi une petite photo avant - goût .

Alors, aura - t - on droit à un clip avec les neufs kickeurs ? Probablement, puisque la petite équipe doit se retrouver sur le titre Le Classico Organisé, présenté comme le tube phare de l'album . Et comme Jul titre "RDV LE 5", on peut rêver à une sortie du clip en même temps ou juste après la sortie de l'album, donc très bientôt .

Après le succès phénoménal de Loi de la Calle, le premier titre extrait du Classico Organisé, ce nouveau son devrait de nouveau faire danser la France et devenir un des tubes de l'hiver . . .