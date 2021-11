"Le Classico Organisé" est lancé : l'album avec Jul, SCH, DA Uzi, Kaaris, Rohff, PLK... est dispo !

L'album collaboratif, "Classico Organisé" est enfin disponible.

par Team Mouv'

Jul, GIMS, Kaaris, Naps, SCH, PLK, Soprano, Sofiane, Soso Maness, Oxmo, Rohff, Alonzo, Gazo, Hatik, Timal, DA Uzi, voici une infime partie de tous les rappeurs présents sur l'album collaboratif Classico Organisé, désormais disponible .

Merci Jul

Le 22 septembre dernier Jul annonçait la sortie d'un projet mystérieux à l'aide d'un compteur Instagram . Quelques jours plus tard, le 12 octobre le rappeur de Marseille dévoilait la date officielle de l'album Classico Organisé . Un triple album, comportant 30 titres et 157 rappeurs parisiens ou marseillais, qui devait donc sortir ce vendredi 5 novembre .

Et c'est chose faite, l'album est enfin disponible ! Un projet de 2h56 dans lequel les invités s'amusent à enchainer leurs complets les uns après les autres . Des instrus très "up tempo" à la marseillaise aux sons au style un peu plus retro, boom - bap tout y passe pendant que marseillais et parisiens se renvoient la balle à coup de punchlines .

Evidemment placé sous le signe de la bienveillance et du partage, il est cependant difficile de s'empêcher de mettre un peu de compétition dans ce match Paris - Marseille . En effet le Classico Organisé risque de générer beaucoup de débats quant à savoir qui pose le meilleur couplet sur le morceau ou quelle ville possède les "meilleurs" rappeurs . En tout cas quelque soit l'issu de ces discutions Jul aura une nouvelle fois réussi à créer un super projet collaboratif qui risque de marquer l'histoire du rap .