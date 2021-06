Le 3ème Œil et Keny Arkana dévoilent le clip engagé "Bienvenue à Babylone"

Le 3ème Œil vient de dévoiler un nouvel extrait de l'EP prévu pour le 18 juin, avec Keny Arkana.

par Team Mouv'

Après avoir dévoilé le clip de l'excellent titre Soldat, Le 3ème Œil revient à la charge aux côtés de Keny Arkana. L'équipe 100% marseillaise vient en effet de nous dévoiler le clip du titre engagé Bienvenue à Babylone.

"Là ou la solidarité est un délit, bienvenue à Babylone"

Sur une instrumentale signée Skenawin, Pavillon noir et Don Beatz, Le 3ème Œil et la fille du vent nous embarquent dans un titre aux influences oldschool et revendicatrices . Les rappeurs dénoncent les psychoses et l'absence de solidarité de notre époque . Fidèles à leurs valeurs traditionnelles il kickent en passe passe pendant plus de 3 minutes . Le clip très engagé et puissant dans les images, réalisé par Caktus match parfaitement avec le morceau, on vous laisse le découvrir ci - dessus .