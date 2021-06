Laylow : une date pour son nouvel album

Que les fans de Laylow se réjouissent, la suite de "Trinity" arrivera cet été.

par Team Mouv'

Rappeur hyper talentueux qu'on ne présente plus, Laylow sait faire preuve de créativité et va toujours là où on ne l'attend pas . Egalement considéré comme un ovni dans le milieu du rap game français, il se démarque par son univers rétro - futuriste qui apporte un vent de fraicheur dans un milieu parfois homogène .

C'est en surprise que le rappeur a dévoilé le vendredi 4 juin un court - métrage intitulé L'Etrange Histoire de Mr . Anderson. Laylow tient un dialogue ambivalent avec Mr . Anderson, son alter ego créatif dont on comprend qu’il guide ses décisions depuis son plus jeune âge . Le film est entièrement produit, écrit et réalisé par Laylow et son équipe .

Un film qui annonce vraisemblablement un nouvel album du même nom, album dont la promo est faite sur le site de Sony. La suite de Trinity arrivera le 9 juillet prochain :

