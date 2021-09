Laylow : son titre "Megatron" entendu dans la série "Good Girls"

Laylow "Megatron" entendu dans la série "Good Girls".

par Team Mouv'

Laylow est partout et même dans la série américaine de Netflix Good Girls où son titre Megatron est en fond sonore . Iconique même de l'autre côté de l'Atlantique !

Netflix and chill avec Laylow

Fin août, Netflix France a sorti la saison 4 de sa série Good Girls. Or, les fans auront été surpris de constater la présence de Laylow dans la B . O . de la série . Son titre Megatron s'entend dans l'épisode 8 de la saison 4 et pas à n'importe quel moment : lorsque les braqueuses claquent leur argent dans un stripclub . La boîte de prod américaine a eu du flair et le beat calé sur cette séquence sulfureuse rend super bien !

Les fans sont choqués

Les fans de la série comme pour ceux du rappeur ont eu une grosse surprise : Laylow perce jusque dans les séries américaines et les fans n'en reviennent pas d'avoir entendu son morceau .

