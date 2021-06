Laylow : son nouvel album est prêt

Laylow l'avait annoncé, son prochain projet "L'étrange histoire de Mr. Anderson", attendu pour le 9 juillet 2021, est désormais terminé.

Laylow est définitivement de retour . Trois semaines après avoir teasé son nouvel album L'Etrange Histoire de Mr . Anderson, il a annoncé ce dimanche 27 juin 2021 sur Twitter la fin du projet : "jviens tout juste de finir mon album là__, je sors du mastering (L'étape finale de la production d'un projet, ndlr) . "

"Je suis content de manière sincère"

Visiblement ému, il en a profité pour faire passer un message à ses fans : "je suis content de manière sincère, ça faisait longtemps que ça m’était pas arrivé, bref que dieu bénisse vos mouvements créatifs et plus globalement, tout ce qui vous anime au plus profond de vous même ." Il avait dévoilé lundi 14 juin 2021, un premier extrait de l'album : STUNTMEN en featuring avec Wit . et Alpha Wann . Le clip a été réalisé en partenariat avec la marque Nike . Le rappeur a également supprimé tous ses posts sur les réseaux sociaux, preuve d'un comeback imminent .

Après le succès de son premier album Trinity, certifié disque d'or, le "man of the year" de l'année 2020 est attendu au tournant . Un retour pour le moment réussi avec un court - métrage pour introduire le projet qu'il avait dévoilé sans prévenir le 4 juin 2021 . Entièrement réalisé par lui - même, le film montre le rappeur guidé par son alter ego "Mr . Anderson" dans ses choix de vie . Déjà, Laylow s'adressait à ceux qui l'écoutent : "N'écoutez pas les gens qui veulent vous éloigner de vos rêves . . ." . Son deuxième album est prévu pour le 9 juillet 2021 .