Laylow s'est-il inspiré d'Eminem pour son court-métrage ?

Le court - métrage de Laylow, L'Etrange Histoire de Mr . Anderson, est sorti le 4 juin dernier . Ce petit bijou de 22 minutes produit par Osman Mercan et Makina, la société de production de Laylow a propulsé le rappeur dans l'univers du 7ème art .

Le toulousain a mis en avant son charisme face à la caméra et nous emporte dans son histoire cyberpunk . Le décor rétro - futuriste et l'ambiance sombre rappelle la patte de Laylow . Au programme : grosses voitures, acteurs fascinants, forêt flippante et synthés hypnotiques . C'est au son d'une voix - off bien grave que l'on plonge dans une discussion entre Laylow et Mr . Anderson, son alter ego . La référence au monde parallèle de Matrix est bien présente : Mr . Anderson est le vrai nom du personnage principal de la saga, Neo . Ici, on découvre le rappeur dans une longue réflexion philosophique sur le destin et son indépendance personnelle .

Un clin d'œil au clip "Stan" d'Eminem ?

Si l'on voit clairement que Matrix a inspiré Laylow et son équipe, d'autres détails du court - métrage n'ont pas échappé à l'œil affuté des internautes . Certains ont trouvé une ressemblance entre les plans du court - métrage de Laylow et des extraits du clip Stan d'Eminem . C'est vrai que maintenant qu'on a vu la comparaison, on ressent une petite inspiration : même atmosphère pesante, une prise de vue en plongée sur le carrelage de la salle de bain, gros plan sur les visages des personnages . Sans oublier le jeu de rôle de deux hommes en pleine crise existentielle devant le miroir . Laylow prouve encore une fois que sa créativité est sans limite et qu'il s'inspire à sa sauce ( sans copier évidemment ) , de tous les grands classiques de la culture pour créer son propre univers . Même si les scènes devant les miroirs sont monnaie courante dans les clips et surtout les films .

