Laylow réalise un très gros score en première semaine avec "L'Étrange Histoire de Mr.Anderson"

Pour son deuxième album, Laylow est numéro 1 des ventes pour "L'Étrange Histoire de Mr.Anderson".

C'est la route du succès pour Laylow, le jeune outsider devenu pointure du rap français continue de tout exploser avec L'Étrange Histoire de Mr . Anderson, son deuxième album solo très attendu et extrêmement bien reçu par le public .

Carton plein pour Laylow

L'accueil a été si chaleureux que L'Étrange Histoire de Mr . Anderson, est numéro un des ventes comme le rapporte Le Snep, avec plus de 34 . 000 exemplaires vendus, permettant au rappeur de signer le troisième meilleur démarrage de l'année . Avec ce projet, Laylow prend un coup d'avance et vient confirmer sa capacité à être créatif et polyvalent avec cet album visuel à l'univers pointu et maitrisé . Il faut s'attendre à ce rythme à ce que l'album soit rapidement certifié !

